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Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака
16.03.2018 09:34
Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака
Документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына Трампа
Старший сын президента США Дональд Трамп - младший и его жена Ваннеса 15 марта сообщили о разводе
Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака Фото: ap.org

"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями" , - говорится в их совместном заявлении для прессы, информирует телеканал CNN .

Супруги заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу".

"У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом" , - отметили Дональд и Ваннеса.

По информации издания Page Six , документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына президента США.

В Белом доме отказались давать комментарии по этому поводу.

Дональд и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. В 40-летних бизнесмена и бывшей модели есть две дочери и три сына.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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