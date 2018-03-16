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|Старший сын Трампа разводится с женой после 12 лет брака
|16.03.2018 09:34
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Документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына ТрампаСтарший сын президента США Дональд Трамп - младший и его жена Ваннеса 15 марта сообщили о разводе
Фото: ap.org
"После 12 лет брака мы решили пойти разными путями" , - говорится в их совместном заявлении для прессы, информирует телеканал CNN .
Супруги заверили, что продолжают испытывать "огромное уважение друг к другу".
"У нас есть пять прекрасных детей и они остаются нашим главным приоритетом" , - отметили Дональд и Ваннеса.
По информации издания Page Six , документы на развод в высший суд штата Нью-Йорк подала жена старшего сына президента США.
В Белом доме отказались давать комментарии по этому поводу.
Дональд и Ванесса поженились в ноябре 2005 года. В 40-летних бизнесмена и бывшей модели есть две дочери и три сына.