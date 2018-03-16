Андрей Головачев

Отравление бывшего российского разведчика С.Скрипаля и его дочери нервно- паралитическим газом - факт, непременно, неприятный, но последующая реакция на него со стороны только Запада выглядит слишком уж преувеличенной и явно не соответствует масштабу события.

Ультиматум Великобритании поставил Россию перед выбором: либо признать что она является государством-террористом, либо что она, Россия, это - химическая помойка, которая вообще не контролирует что происходит на ее территории.

При этом Тереза Мэй пригрозила полным разрывом всех отношений с Россией в случае непринятия ею ультиматума. Великобритания также потребовала немедленного созыва СБ ООН и обратилась к НАТО за помощью(!?), так как рассматривает отравление как факт агрессии со стороны России против нее. Вообще говоря, следующим шагом остается только объявление войны!

Терезу Мэй, в ее решительности, уже поддержали Д. Трамп, А. Меркель, Э. Макрон.

Президент ЕС Д. Туск уже включил вопрос об ответственности России в повестку саммита ЕС, который состоится на следующей неделе.

Солидарность с Англией выразил блок НАТО. Дальше всех пошел Климкин, который призвал весь мир лишить Россию права на проведение чемпионата мира по футболу летом этого года.

Повторюсь, реакция Запада, когда полиция Англии еще только приступила к расследованию и отказывается давать какие либо комментарии по этому поводу, явно зашкаливает и возвращает мир к временам холодной войны. Собственно, уже возвратила.

Интересно, что в 2006г, когда в Англии был отравлен прежний офицер ФСБ Литвиненко радиоактивным полонием-210, реакция коллективного Запада была куда более умеренной и дипломатически вполне адекватной.

Тогда, в 2006г., не могло и быть речи о том , чтобы поставить мир на грань войны из-за того случая. Тогда стороны не хотели конфронтации.

Почему на этот раз реакция Запада граничит с истерикой времен Холодной войны?

Почему Запад так торопиться с вынесением вердикта России, когда всякому здравомыслящему человеку понятно, что версию обычной провокации, как минимум нельзя отбрасывать?

Что изменилось?

Причина такой реакции Запада объясняется двумя факторами:

1. Начиная со ставшей уже знаменитой мюнхенской речи Путина в 2007г., Россия стала проводить самостоятельную внешнюю политику, позиционируя себя как глобальную супердержаву со своими геополитическими интересами, которые Запад, по мнению России, должен признать.

Такая постановка вопроса со стороны России сразу же привела к напряженности с Западом и первая искра проскочила в Грузии в августе 2008г.

2. Вторая, на мой взгляд, еще более важная причина заключается в том, что сам Запад находиться в состоянии серьезного кризиса, в который он погрузился с началом финансового краха в 2008г. и в котором до сих пор пребывает.

В США это кризис проявился в том, что к власти пришел несистемный харизмат Д. Трамп, который стал проводить нервную политику изоляционизма и протекционизма, сопровождавшуюся скандалами, постоянной кадровой чехардой, расследованиями друг против друга, войной спецслужб и угрозой импичмента.

Это привело к ожесточенной внутриполитической борьбе между республиканцами и демократами, которые постепенно весь мир стали рассматривать объектом своей межпартийной схватки, превратив Америку из мирового лидера в мирового жандарма.

Оказавшись на краю пропасти американский военно-политический истеблишмент осознал, что необходимо находить консолидирующие начала, чтобы не погрузить страну в пучину опасной внутриэлитной войны.

И такой консенсус был найден в ... русофобии и демонизации Путина.

Русофобия стала официальной американской доктриной, на базе которой республиканцы и демократы согласились заново консолидировать страну.

Европейский союз, в свою очередь, находиться в еще более глубоком кризисе, который связан с неопределенным будущим только проекта ЕС.

Его разрывают противоречия между ядром ЕС и его периферией, которые усугубляются миграционным потоками, непрестанными террористическим актами, усиливающимся бюрократизмом управления и невозможностью найти консенсус между принципами национального суверенитета, глобализации и демократии.

Следствием этих противоречий стал Брексит, распад Испании, приход к власти правых популистов в ряде стран, рост национализма в Польше и Венгрии, умирание традиционных политических партий, рост суверенных долгов, фрагментация ЕС , провал политики Восточного партнерства, назревание конфликтов на Балканах .

Масштаб и бездна противоречий внутри ЕС сейчас такова, что нет ничего удивительного в том, что Европа, как и США, инстинктивно нащупала, что русофобия и демонизация лично Путина могли бы стать тем объединительным началом, на базе которого можно попытаться консолидировать ЕС перед лицом надвигающегося кризиса идентичности.

Все это и объясняет причины такой жесткой, на первый взгляд, реакции Запада на отравление бывшего российского разведчика, завербованного английской разведслужбой МИ-6.

Запад ищет поводы для собственной консолидации, консолидируя при этом и саму Россию вокруг Путина и консервируя анти западный режим в России практически навсегда.

Россия и Запад вступили между собой в новую Холодную войну, причинами которой стали возрождающиеся амбиции России, ее " блеф и задиристость" на международной арене с одной стороны и кризис Западного либерального проекта - с другой.

Мосты уже сожжены и ситуация будет ухудшаться с каждым днем.

Скорее только, эту новую холодную войну, как и первую, Россия в конце концов проиграет, хотя не так быстро, как многие думают.

И на пути к своему проигрышу Россия одержит немало тактических успехов, обусловленных именно тем периодом тяжелой трансформации и поиском себя, который переживает Запад и в первую очередь Европа.

Ничего хорошего Украине эта Холодна война-2 не предвещает. Однако, это вовсе не означает, что надо совершать глупости и ускорять превращение Холодной войны в горячую на своей территории.

Может быть лучше предоставить эту роль другим "счастливчикам"?

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