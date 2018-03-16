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Макрону передали книгу рассказов Сенцова
16.03.2018 09:42
Макрону передали книгу рассказов Сенцова
Во французском переводе
Во время Парижского международного книжного салона президенту Франции Эммануэлю Макрона передали книгу рассказов во французском переводе украинского режиссера, российского политзаключенного Олега Сенцова.
Макрону передали книгу рассказов Сенцова Фото: afp.com

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции на странице в Facebook .

"Во время Парижского книжного салона Президенту Е.Макрону была передана книга рассказов Олега Сенцова во французском переводе", - говорится в сообщении.

13 ноября стало известно, что Олега  Сенцова содержится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь" . Позже Дмитрий Динзе сообщил, что режиссера уволили с ШИЗО. Ранее Сенцов находился в колонии в Якутии, однако его перевели "через общественную активность в его поддержку", заявил адвокат.

Российская  власть обвинила крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко  в причастности к терактам в Крыму. По сфабрикованному обвинению Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко - до 10 лет в колонии строгого режима.

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с  призывом освободить украинского режиссера  Олега Сенцова.

Более 60 членов Всемирной организации писателей  призвали президента России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова .

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