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|Макрону передали книгу рассказов Сенцова
|16.03.2018 09:42
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Во французском переводеВо время Парижского международного книжного салона президенту Франции Эммануэлю Макрона передали книгу рассказов во французском переводе украинского режиссера, российского политзаключенного Олега Сенцова.
Фото: afp.com
Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции на странице в Facebook .
"Во время Парижского книжного салона Президенту Е.Макрону была передана книга рассказов Олега Сенцова во французском переводе", - говорится в сообщении.
13 ноября стало известно, что Олега Сенцова содержится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь" . Позже Дмитрий Динзе сообщил, что режиссера уволили с ШИЗО. Ранее Сенцов находился в колонии в Якутии, однако его перевели "через общественную активность в его поддержку", заявил адвокат.
Российская власть обвинила крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. По сфабрикованному обвинению Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко - до 10 лет в колонии строгого режима.
Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.
Более 60 членов Всемирной организации писателей призвали президента России Владимира Путина помиловать Олега Сенцова .