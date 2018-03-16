Во французском переводе

Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины во Франции на странице в Facebook .

"Во время Парижского книжного салона Президенту Е.Макрону была передана книга рассказов Олега Сенцова во французском переводе", - говорится в сообщении.

13 ноября стало известно, что Олега Сенцова содержится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь" . Позже Дмитрий Динзе сообщил, что режиссера уволили с ШИЗО. Ранее Сенцов находился в колонии в Якутии, однако его перевели "через общественную активность в его поддержку", заявил адвокат.

Российская власть обвинила крымчан Олега Сенцова и Александра Кольченко в причастности к терактам в Крыму. По сфабрикованному обвинению Сенцова приговорили к 20 годам заключения, Кольченко - до 10 лет в колонии строгого режима.

Европейская киноакадемия обратилась к российским властям с призывом освободить украинского режиссера Олега Сенцова.