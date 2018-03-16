Золотую медаль сборной Украины принес Виталий Лукьяненко, два
серебра на счету Александра Казика и Оксаны Шишковой. Лукьяненко
выиграл биатлонную гонку на 15 км Фото: ЕРА (архив) В гонке на 15
км между спортсменов с нарушением зрения победу одержал украинец
Виталий Лукьяненко, еще один представитель Украины, Александр
Казик, финишировал вторым. Замкнул тройку лидеров
француз Энтони Чаленсон.Украинка Оксана Шишкова завоевала
серебро в гонке на 12,5 км между спортсменов с нарушением
зрения. Для нее это уже пятая медаль Игр.В активе сборной Украины
19 наград: шесть золотых, шесть серебряных и семь бронзовых
медалей. В общем зачете она занимает четвертое место
после США, "нейтральных паралимпийских атлетов" (в таком
статусе выступает сборная России) и Франции.Соревнования в
Пхенчхане продлятся до 18 марта.
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