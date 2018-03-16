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|Мир покинул профессор Мамутов - разработчик Хозяйственного кодекса Украины
|16.03.2018 09:57
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В Донецке после продолжительной болезни 15 марта ушел из жизни академик Национальной академии наук Украины, доктор юридических наук, профессор Валентин Мамутов.
Об этом сообщает пресс-служба Института экономико-правовых исследований НАН Украины.
"Даже сложно перечислить все достижения Валентина Карловича, которыми он обогатил не только украинскую науку, но и мировую. В частности, Валентин Карлович – один из основателей науки хозяйственного права, основатель Донецкой школы хозяйственного права, разработчик Хозяйственного кодекса Украины, основатель экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении, развившегося на базе теории хозяйственного права, основатель научной школы городоведения и замечательный педагог", – говорится в сообщении.
В институте отметили, что Мамутов был одним из основателей науки хозяйственного права, основатель Донецкой школы хозяйственного права, разработчик Хозяйственного кодекса Украины. Также он был основателем экономико-правового междисциплинарного направления в современном обществоведении и научной школы городоведения.
Также профессор возглавлял Институт экономико-правовых исследований в Донецке, а со временем стал его почетным директором.
Мамутову был 91 год.