Показания высших должностных лиц Украины, включая секретаря СНБО Александра Турчинова, в суде по делу о госизмене Виктора Януковича лишний раз подтвердили: никто из них не собирался отражать агрессию в Крыму, хотя была реальная возможность выбить "зеленых человечков" с полуострова. Например, в марте 2014-го в Крым вылетели три украинских самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом для недопущения переброски войск РФ, но неожиданно поступил приказ вернуть самолеты, заявил "ГОРДОН" прежний начальник Генштаба и экс-командующий ВСУ генерал-полковник Владимир Замана. | Владимир Замана: На ближайшее время самая большая проблема – внутренняя. Развал Украины изнутри. Это следствие коррупции, агентов влияния, общего разочарования общества Фото: mil.gov.ua Наталия ДВАЛИ Редактор, журналист 22 февраля 2014 года, в день исчезновения Виктора Януковича из Киева, исполняющий обязанности президента Александр Турчинов призвал народных депутатов проголосовать за проект постановления о назначении генерал-полковника Владимира Заманы уполномоченным Верховной Рады по контролю за деятельностью Минобороны Украины. Из президиума парламента Турчинов заявил: "Это военный генерал, который руководил штабом министерства и готов полностью организовать работу этого очень ответственного ведомства. Владимир Михайлович не только кадровый офицер, генерал, но он занял гражданскую позицию, отказавшись выполнять преступные приказы"."За" проголосовали 306 нардепов, "против" – 0. Под "преступными приказами" Турчинов имел в виду, что Замана, будучи начальником Генштаба при Януковиче, отказался выполнять приказ и вводить в Киев войска для зачистки Майдана, за что и был уволен 19 февраля 2014 года. Спустя четыре года, 15 февраля 2018 года, в суде по делу о госизмене Януковича теперь уже секретарь СНБО Турчинов заявил о Замане: "Будучи руководителем в ВСУ при Януковиче, он несет ответственность за развал Вооруженных сил. Замана рассказывает, что о чем-то мне рассказывал. С мокрыми штанами Замана сидел и боялся рот раскрыть тогда. Как и многие другие, кто 8 февраля 2018 года, Оболонский райсуд Киева, где рассматривается дело о госизмене экс-президента Украины Виктора Януковича. Свидетельские показания дает Владимир Замана. Фото: Ирина Ромалийская / censor.net.ua Уверен, если бы я не дал вам интервью, никто бы обо мне не вспомнил и в суд сейчас не вызвал. У нас очень много должностных лиц времен Януковича по-прежнему работают во всех структурах, сидят тихо, не высовываются.– Интервью вызвало серьезное недовольство наверху. Года полтора-два назад вызвали в прокуратуру, началось целое расследование, почему в моем личном деле нет листа, что я принял присягу на верность Украине в 1993-м.– вдруг был "утерян". У меня много "доброжелателей" – противников курса реформирования Вооруженных сил, который мы проводили. Сразу после Майдана эти люди залегли на дно, после начали поднимать головы, кляузничать. В итоге нашли личное дело, перелистали его раз 10 и почему-то "не нашли" лист с моей присягой. Хотя за четверть века в ВСУ я прошел службу от командира батальона до начальника Генштаба.Я вам больше скажу: мне не только как комбату, а как начальнику Генерального штаба Служба безопасности Украины часто оформляла допуск к гостайне. Можете представить, что начальнику Генштаба, допущенному к сведениям особой важности, оформили высший уровень допуска к гостайне и СБУ сделала это без наличия сведений о принятии мною воинской присяги на верность народу Украины? Поверьте, если бы за мной было хотя что-то серьезное – давно бы раскопали и зацепились. В начале марта 2014-го по приказу Генштаба в Крым вылетели три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом для недопущения переброски войск РФ. Но кто-то дал команду вернуть самолеты – 12–15 марта 2014-го. После второй поездки в Крым лично доложил ему об обстановке на полуострове. Больше с ним не виделись.28 февраля 2014 года в большом зале Верховной Рады было расширенное заседание СНБО, которое началось с выступления премьер-министра Арсения Яценюка: мол, все плохо, все пропало. Министр обороны Игорь Тенюх вторил Яценюку, заявил, что украинская армия не готова воевать с Россией.В итоге руководство приняло решение не начинать ответных активных действий, хотя на заседании я говорил, что в Генштабе есть план отражения нападения на Крым. В частности, четыре батальонные тактические группы аэромобильных войск и ВДВ, а также полки спецназа уже подготовлены для этих действий, а разведывательная рота 25-й бригады ВДВ с 26 января 2014 года заранее была передислоцирована в Крым. Мои предложения поддержали лишь Голомша, Наливайченко, Куницын и Чубаров.Более того, в первых числах марта 2014 года по приказу Генштаба в Крым вылетели три самолета Ил-76 и 20 вертолетов с десантом для блокирования Крымского перешейка и недопущения переброски российский войск. Но кто-то дал команду вернуть самолеты с десантом, когда они уже находились в воздухе, и не допустить их для выполнения задач в Крыму.ВИДЕО 26 февраля 2014 года, Симферополь, митинг возле здания парламента Крыма. Видео: UHHRU stream / YouTube После заседания СНБО был ряд встреч, на которых я пытался влиять на решения Турчинова именно потому, что ездил в Крым и видел реальную обстановку. Говорил, что на перешейках стоят сотрудники "Беркута", по 20–30 человек по посту. Они меня не останавливали, везде пропускали, но постоянно спрашивали: "Что происходит? Что нам делать?", просили: "Не бросайте нас". То есть люди буквально ждали команду из Киева.– Они не глупые люди, поверьте. Те, у кого была на руках кровь, и так сбежали. Остались те, кто готов был выполнять приказы. Им сказали идти на перешеек и испытывать документы – они это сделали. Это была моя февральская поездка в Крым, уже в марте беркутовцев на блокпостах не было. Россияне понимали, что они ненадежные, и заменили их на кадыровцев. Я лично видел около 50 чеченцев на перешейке, они мне всю машину вывернули.– Я ему все доложил. Мне показалось, он искренне возмутился. При мне набрал Тенюха, Наливайченко, Авакова, приказал им создать оперативные группы и лично отбыть в Крым для организации сопротивления. При мне поставил эту задачу. Кажется, это 3 марта было.– На следующий день я пришел в Верховную Раду уточнить, что и как. Мне сказали, что никто никуда не убыл, якобы их в Крым уже не пустили. Я не знал, что на это сказать, только руками развел. А потом начался шквал звонков от военных, милиционеров, сотрудников спецслужб в Крыму: "Из Киева приказов обороняться нет, аксеновские отморозки на нас давят, что делать?".Турчинов утверждал, что западные друзья не советуют делать Украине резких движений в Крыму. Но мы это знаем только со слов Турчинова Ситуация на полуострове с каждым днем усугублялась, конечно. Началась серьезная блокировка, преследование военных, исчезновение людей. Выходы из бухт были закрыты, самолеты заблокированы, по периметру – снайперы. Командиры постоянно мне звонили: "Не можем ничего сделать, нет приказа, из центра с нами никто не разговаривает".Я собрал номера телефонов всех командиров всех воинских частей в Крыму, приехал к Турчинову, дал ему список, сказал: "Они готовы, отдайте приказ, хотя пообщайтесь с ними!". Позже узнал, что он действительно кому-то звонил и сказал… держаться. Приказа обороняться не дал.– Об устном приказе в таких ситуациях и речи быть не может! Вооруженные силы могут применять все силы и средства для отражения нападения на воинские части только после введения военного положения. Тогда вступают в силу боевые уставы всех родов войск, которые предусматривают оборону воинских частей и применение оружия в составе подразделений и частей. Без соответствующего указа военнослужащие действуют по законам мирного времени.– Еще раз повторю: нужен не письменный приказ, а приказ президента о введении военного положения. Иначе руководство вроде и выполнило свои обязанности, но ответственность переложило на военных. Военнослужащие действуют исключительно в рамках законов (уставов). Уставы написаны кровью, и командиры не должны принимать политических решений за руководство страны, а должны выполнять только приказы. 15 февраля 2018 года, Киев, Оболонский районный суд. Секретарь СНБО и прежний и.о. президента Украины Александр Турчинов во время перекрестного допроса. Скриншот: Радіо Свобода онлайн / YouTube – Не хочу гадать. У меня чувство, что все решения были приняты заведомо.– Турчинов несколько раз утверждал, что западные друзья не советуют делать Украине резких движений в Крыму. Но мы это знаем только со слов Турчинова. Правдивы они или нет, не знаю.Что касается неадекватной реакции Турчинова в суде на одно упоминание моего имени… Все его огульные обвинения, "мокрые штаны"… Встречусь с ним, поговорю по-мужски. Думаю, так человек может реагировать только на правду, которая очень ему невыгодна 1 марта 2014 года. Исполняющий обязанности президента Украины Александр Турчинов, министр обороны Игорь Тенюх и премьер-министр Арсений Яценюк. Фото: Andrew Kravchenko / ЕРА В ночь на 27 февраля в Симферополе захватили здание парламента Крыма, вывесили российский флаг. 26-го Тенюха назначают исполняющим обязанности министра обороны, на следующий день он приходит на заседание СНБО и докладывает: Вооруженные силы Украины не готовы. Ему доложили, что общая численность Вооруженных сил составляет 168 тысяч, из них численность только сил ВДВ и аэромобильных войск пять–шесть тысяч. А он это подал так, что в принципе на всю Украину было только пять–шесть тысяч военных, готовых отразить атаку! Вы понимаете, до какой степени это "компетентный" человек?Его высказывание подхватили и начали тиражировать те, кому это было нужно в политических целях. И делают это до сих пор. Например, в 2010 году в севастопольской бригаде тактической авиации "Бельбек" Военно-воздушных сил Украины был только один (!) исправный самолет. А в 2014-м, на момент аннексии Крыма, исправных и полностью готовых самолетов уже было восемь. И в случае введения военного положения еще 11 самолетов можно было задействовать.Еще пример. Власть постоянно твердит: мол, на момент аннексии Крыма во всей Украине было только 20 исправных самолетов. Это ложь! У нас было пять бригад тактической авиации, в которых было исправно в общей сложности до 100 самолетов.– Я разговор веду о военной готовности Украины на тот момент. Количество исправных самолетов, кораблей, число подготовленных бойцов – все это я докладывал на заседании СНБО 28 февраля 2014 года. Подробный отчет о состоянии и боеготовности Вооруженных сил ежеквартально подается в аппарат президента, СНБО и Кабмин. Сколько топлива, исправной военный техники, сколько личного состава, готовность или неготовность бригад, причины неготовности и так далее... Это все детально расписывалось и подавалось наверх каждые три месяца, начиная с 1992 года.Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть – нет. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные – Украинская армия была готова оборонять Крым, а украинская власть – нет. Никто в новой власти ни о защите Крыма, ни о грядущей войне не думал. Они портфели делили с утра до ночи, хотя полуостров уже наводнили российские военные и начались митинги. А когда, как гром между ясного неба, захватили главный Совет Крыма – Турчинов и компания неожиданно вспомнили об армии.Самое противное в этой ситуации, что они по-прежнему огульно обвиняют всех военных в Крыму в предательстве! Обвиняют тысячи достойных людей, хотя сами побоялись подпись поставить, чтобы развязать руки военным!– Сложный вопрос. Вернусь к главному: мы защищаем свою территориальную целостность или нет? Мы прекращаем торговлю с агрессором, прекращаем поддерживать его экономику или нет? За четыре года не сделано ничего, чтобы сплотить общество для сопротивления агрессору. Разочарование – самое страшное и самое тяжелое, что произошло с нами с 2014-го. Плюс Вооруженные силы до конца не укомплектованы. Серьезно не доукомплектованы.– Я говорю о серьезном дефиците кадров, о недоборе (даже с 22 февраля 2014 года. Новоназначенный уполномоченный по контролю за деятельностью Минобороны Владимир Замана выступает с парламентской трибуны. Фото: Александр Хоменко / Gordonua.com У нас должен быть принципиально другой подход, который позволит не просто защититься от внешней агрессии, но сделать так, что никто и никогда больше не посмеет даже сунуться в Украину с "зелеными человечками". Но власть по-прежнему не готова к отражению агрессии, боится мобилизации общества через развертывание полноценной территориальной обороны по всей Украине.– Вероятность всегда есть, но пока не высокая. На ближайшее время самая большая проблема – внутренняя. Развал Украины изнутри. Это следствие коррупции, агентов влияния, общего разочарования общества. Посмотрите на историю Украины, такое было не раз.Я разговаривал с одним из эстонских военачальников, спрашивал его: "Не боитесь военного вторжения Москвы, у вас же полно россиян в стране?". Он ответил: "Не боимся, потому что денежное содержание наших граждан в три-четыре раза выше, чем в России".– Экономику надо поднимать. Срочно. Надо победить коррупцию, выбрать нормальных государственников, провести настоящие, а не фейковые реформы.– Развал. Другого не вижу. И время работает против нас. Нужно безотлагательно усиливать благосостояние граждан, и тогда Украину никто не победит. Надо сделать так, чтобы нас хотели в Евросоюзе и в НАТО, а не просить о вступлении в них.Как только решим внутренние проблемы и наведем порядок, тогда и государство сохраним, и Крым с Донбассом вернем. Но для этого нужно одно и самое главное – политическая воля первого лица государства. Этой воли не было, нет и не будет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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