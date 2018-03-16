Российский режиссер Никита Михалков, доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина, упал перед рабочей поездкой. Михалкова обследовали врачи Фото: Никита Михалков / Facebook Об этом сообщает РБК.В пресс-службе Михалкова источнику рассказали, что по итогам медицинского обследования выяснилось, что серьезных повреждений у режиссера нет. Михалков принял решение продолжить рабочую поездку и принять участие во всех запланированных встречах.Нижегородскому изданию "Время" он объяснил, что сильно ударился головой, и в больнице ему сделали перевязку, чтобы не было гематомы, и провели МРТ.Никита Михалков стал доверенным лицом Владимира Путина во второй раз. Впервые – перед выборами 2012 года.Президентские выборы в России пройдут 18 марта. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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