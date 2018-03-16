РФ сознательно работает против Запада и трансатлантического сообщества, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Климкин: Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира Фото: ЕРА "На фоне того, что происходит сейчас, что произошло в Солсбери, всем прекрасно понятно, что Россия действительно ведет третью мировую войну, но гибридными методами. И вопрос не только в том, что Россия поставила себя вместе с Северной Кореей, Сирией или Ираком Хусейна (иракским диктатором Саддамом Хусейном. – ). Это означает, что Россия сознательно работает против Запада и против трансатлантического сообщества", – заявил он.Климкин добавил, что возникнет коалиция, которая будет мешать фундаментальной российской угрозе, поскольку "Россия сейчас угрожает самому существованию ценностей и западного мира"."Мы должны честно сказать, и себе в том числе, что находимся на переднем рубеже этой борьбы. Это означает, что для нас есть дополнительные вызовы. И именно такая солидарность, не только на уровне заявлений, для нас очень важна. И эта крымская часть – это очень важный элемент, но только один элемент этой общей борьбе", – сказал министр.Он подчеркнул, что Украина призывает международное сообщества осудить и не признавать выборы на территории оккупированного Крыма.4 марта в британском Солсбери госпитализировали с симптомами отравления 66-летнего экс-офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его 33-летнюю дочь Юлию. Также в больницу доставили сержанта местной полиции Ника Бейли, посетившего дом Скрипаля.Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что по данным следствия, во время покушения применялся нервно-паралитический агент "Новичок", разработанный в России. Она потребовала от Кремля до вечера 13 марта предоставить объяснения случившемуся, иначе Лондон будет считать случай незаконным применением силы Россией против Соединенного Королевства.Позицию Великобритании поддержали власти Франции, США, Германии и Австралии.Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона. МИД РФ потребовал от Британии предоставить России образцы вещества, которым отравили Скрипаля.Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 14 марта, что Москва проинформировала Лондон по дипломатическим каналам о непричастности к отравлению экс-разведчика.14 марта Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов, а также о приостановлении запланированных двусторонних контактов с Россией в качестве ответа на случай со Скрипалем. В Совбезе ООН прошло экстренное совещание в связи с отравлением экс-разведчика.15 марта глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва в ответ на действия Лондона вышлет из страны британских дипломатов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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