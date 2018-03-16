Российская журналистка Ксения Собчак может приезжать в оккупированный Крым по украинскому законодательству, но если она едет в качестве кандидата в президенты РФ за неделю до выборов, то это является частью ее предвыборной кампании, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Климкин подчеркнул, что в вопросе Крыма Украина не пойдет ни на какие компромиссы Фото: EPA Он отметил, что Собчак может приезжать в оккупированный Крым по украинскому законодательству."Но если она это делает в качестве кандидата в президенты РФ за неделю до выборов, и даже если она не расклеивает какие-то плакаты и не выступает на митингах, это часть ее предвыборной кампании. Если же она приезжает к бабушке выпить чая – это другой вопрос. Но есть другой аспект. Я считаю очень опасным то, что она часто говорила о проведении еще одного референдума в Крыму будто бы под международным контролем. Какой по определению должен быть референдум под оккупационным контролем России? И следовательно ее идеи очень опасны", – заявил Климкин.По мнению министра, Украина должна сказать своим друзьям и партнерам, что предложение Собчак не является компромиссом. Климкин подчеркнул, что в вопросе Крыма Украина не пойдет ни на какие компромиссы.20 декабря 2017 года Собчак заявляла, что в Крыму должен быть проведен новый референдум после смены власти в РФ. 6 марта 2018 года она сообщила, что обратилась в посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет приехать в аннексированный Крым со стороны материковой Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о посещении аннексированного Крыма.Климкин назвал запрос Собчак на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало известно, что Собчак внесли в базу сайта "Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма.Ее пресс-секретарь Ксения Чудинова заявила, что журналист ездила на полуостров для создания независимого репортажа в апреле и июле 2014 года. Она подчеркнула, что постановление правительства Украины о порядке посещения аннексированного полуострова приняли только в 2015 году.Россия аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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