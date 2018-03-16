|
Климкин: Идеи Собчак о проведении еще одного референдума в Крыму очень опасны
|
16.03.2018 10:30
|
Российская журналистка Ксения Собчак может приезжать в
оккупированный Крым по украинскому законодательству, но если она
едет в качестве кандидата в президенты РФ за неделю до выборов, то
это является частью ее предвыборной кампании, заявил министр
иностранных дел Украины Павел Климкин. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Климкин подчеркнул, что в вопросе
Крыма Украина не пойдет ни на какие компромиссы Фото: EPA Он
отметил, что Собчак может приезжать в оккупированный Крым по
украинскому законодательству."Но если она это делает в качестве
кандидата в президенты РФ за неделю до выборов, и даже если она не
расклеивает какие-то плакаты и не выступает на митингах, это часть
ее предвыборной кампании. Если же она приезжает к бабушке выпить
чая – это другой вопрос. Но есть другой аспект. Я считаю очень
опасным то, что она часто говорила о проведении еще одного
референдума в Крыму будто бы под международным контролем. Какой по
определению должен быть референдум под оккупационным контролем
России? И следовательно ее идеи очень опасны", – заявил
Климкин.По мнению министра, Украина должна сказать своим друзьям и
партнерам, что предложение Собчак не является компромиссом. Климкин
подчеркнул, что в вопросе Крыма Украина не пойдет ни на какие
компромиссы.20 декабря 2017 года Собчак заявляла, что в Крыму
должен быть проведен новый референдум после смены власти в
РФ. 6 марта 2018 года она сообщила, что обратилась в
посольство Украины за разрешением на въезд в Крым.В Министерстве
информационной политики Украины сообщили, что Собчак сможет
приехать в аннексированный Крым со стороны материковой
Украины, если она не посещала полуостров через закрытые пункты
пропуска.В посольстве Украины в России отметили, что не
получали от кандидата в президенты РФ обращения с просьбой о
посещении аннексированного Крыма.Климкин назвал запрос Собчак
на посещение Крыма "политической шизофренией".7 марта стало
известно, что Собчак внесли в базу сайта
"Миротворец" из-за посещения оккупированного Крыма.Ее
пресс-секретарь Ксения Чудинова заявила, что журналист ездила
на полуостров для создания независимого репортажа в
апреле и июле 2014 года. Она подчеркнула, что постановление
правительства Украины о порядке посещения аннексированного
полуострова приняли только в 2015 году.Россия
аннексировала Крым после незаконного "референдума" 16 марта
2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и
большинством стран мира. В данный момент между материковой
Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев
де-факто не контролирует полуостров.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира