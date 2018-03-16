Погода, Новости, загрузка...
"Восьмой класс". Вышел трейлер фильма комика Бо Бернема. Видео
16.03.2018 10:46
Опубликовали трейлер картины "Восьмой класс". Видео разместили на канале A24 в YouTube. Это режиссерский дебют американского комика Бо Бернема. Лента рассказывает о жизни стеснительной 13-летней Кайлы, роль которой исполнила Элси Фишер. Девочка пытается стать более коммуникабельной. Она увлекается селфи, бьюти-блогерами и учится делать макияж. Фильм выйдет в прокат 13 июля 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Главная героиня пытается стать более раскрепощенной Скриншот: A24 / YouTube видео Видео: A24 / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить