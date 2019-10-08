Назначение Виктора Трепака заместителем генерального прокурора Руслана Рябошапки в Белом Доме встретят, мягко говоря, с удивлением. Об этом заявил журналист Владимир Бойко.

"Как я и предполагал, заместителем генерального прокурора стал Виктор Трепак, который вместе с директором НАБУ Артемом Сытником и нынешними первым заместителем генпрокурора Виталием Касько под руководством представителя ФБР в Украине Карен Гринавей более трех лет назад устроил «дело Манафорта» с целью скомпрометировать руководителя избирательного штаба Дональда Трампа и помочь Хиллари Клинтон одержать победу на президентских выборах. А в 2015 году все те же Трепак и Касько под руководством посла США в Украине Пайетт и на деньги народного депутата Вячеслава Константиновского (известный в криминальных кругах как «Братья Карамазовы») устроили так называемую «дело алмазных прокуроров», в ходе которой подбросили кокаин заместителю начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Владимиру Шапакину и пытались устроить через агента СБУ передачу взятки заместителю прокурора Киевской области Александру Корнийце. Целью «дела алмазных прокуроров» было заставить тогдашнего генерального прокурора Виктора Шокина закрыть уголовное производство в отношении экс-министра Николая Злочевского и фирмы Burisma, в совете директоров которой работал Хантер Байден, сын вице-президента США. Можно только представить, с каким удивлением в Белом Доме встретили назначения Трепака заместителем генпрокурора на фоне скандала, набирающий обороты о вмешательстве Украины в президентских выборах США 2016 и коррупционные выходки семьи Байден." - Заявил Владимир Бойко.

Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака на должность заместителя генерального прокурора.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.

"Генеральный прокурор Руслан Рябошапка 8 октября 2019 года подписал приказ о назначении Виктора Трепака заместителем Генерального прокурора", - сказано в нем.

Трепак в 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".

С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях.

С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

С июля 2016 по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.

Кандидат юридических наук.

Назначение Трепака радостно приветствовал главный спикер "дела Манафорта" экс-нардеп Сергей Лещенко.

"ГПУ станет ареной битвы кейсов Байдена и Трампа - после новых кадровых назначений. В ответ на коррупцию в Буризме прозвучат избранные места из "амбарной книги" ПР. Запасаемся попкорном?" - Заявил экс-нардеп Александр Онищенко.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира