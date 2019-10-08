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|Битва за Байдена: назначение Трепака заместителем Рябошапки у Трампа вызовет удивление и не только
|08.10.2019 10:07
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Назначение Виктора Трепака заместителем генерального прокурора Руслана Рябошапки в Белом Доме встретят, мягко говоря, с удивлением. Об этом заявил журналист Владимир Бойко.
Напомним, генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Виктора Трепака на должность заместителя генерального прокурора.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Генпрокуратуры, передают Українськi Новини.
Трепак в 1997 году окончил Львовский государственный университет имени Ивана Франко, а в 2002 году - Львовский институт внутренних дел при Национальной академии внутренних дел Украины по специальности "правоведение".
С 2000 года был призван на военную службу в органы Службы безопасности Украины, где проходил ее на оперативных и руководящих должностях.
С 2015 по 2016 годы Трепак занимал должность первого заместителя председателя СБУ - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.
С июля 2016 по 31 августа 2018 года - профессор кафедры Национальной академии СБУ, а с 1 сентября 2018 по октябрь 2019 года - доцент кафедры уголовного права и криминологии Львовского национального университета имени Ивана Франко.
Кандидат юридических наук.
Назначение Трепака радостно приветствовал главный спикер "дела Манафорта" экс-нардеп Сергей Лещенко.