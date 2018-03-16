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|Ольга Сумская показала лицо без макияжа
|16.03.2018 10:54
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Публикация от Ольга Сумская (@olgasumska) Мар 14, 2018 в 6:57 PDT
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Она обладатель званий "заслуженная артистка Украины", "народная артистка Украины", лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996).
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