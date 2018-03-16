На борту вертолета было семь человек, которые предположительно погибли

По предварительным данным, вертолет разбился возле городка Аль-Каим в провинции Анбар близко от границы с Сирией, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

На борту вертолета было семь человек. Вероятно, они погибли.

Чиновники утверждают, что признаков того, что вертолет был сбит вражескими силами, нет.

Центральное командование США подтвердило аварию вертолета и сообщил, что на месте работают команды спасения и анонсировало расследование обстоятельств инцидента.