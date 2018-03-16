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Американский военный вертолет разбился в Ираке
16.03.2018 11:02
Американский военный вертолет разбился в Ираке
На борту вертолета было семь человек, которые предположительно погибли
На западе Ирака разбился американский военный вертолет HH-60 Pave Hawk.
Американский военный вертолет разбился в Ираке Фото: vikna.if.ua

По предварительным данным, вертолет разбился возле городка Аль-Каим в провинции Анбар близко от границы с Сирией, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.

На борту вертолета было семь человек. Вероятно, они погибли.

Чиновники утверждают, что признаков того, что вертолет был сбит вражескими силами, нет.

Центральное командование США подтвердило аварию вертолета и сообщил, что на месте работают команды спасения и анонсировало расследование обстоятельств инцидента.

Напомним, что п ид время захода на посадку на сирийскую авиабазу Хмеймим разбился российский транспортный самолет Ан-26 .

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