В столичном Ашане произошёл погром бандой подростков в масках.

Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.

На замечания охранников они не реагировали, более того, позвали парней, которые завязали драку с охранниками.

Чтобы усмирить молодых людей, охрана вызвала полицию.

Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но молодые люди начали прыгать и на полицию.

Когда патруль выводил их из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.

Сообщается, что на место происшествия прибыли 4 наряда патрульной полиции, чтобы усмирить разбушевавшуюся молодежь.

Видео содержит нецензурную лексику.

Сегодняшний погром в Ашане на Берковецкой - это зрелище не для слабонервных, сообщают очевидцы в социальных сетях.

"Чуть пришла в себя и пишу. Хорошо, что есть еще очевидцы и мы ехали вместе на такси.

Сегодняшний погром в Ашане на Берковецкой, 6 - это зрелище не для слабонервных. Где-то 30 человек подростков ворвалось в Ашан, в масках и без, между них девочки и мальчики, если так можно их называть на вид 9-10 классы, подростки.

Они были настолько агрессивны и сметали все на своем пути, что я в начале не поняла куда попала.

Кинематографический треш "механического апельсина" Кубрика, ставший реальностью. Отошла в сторонку, банда напала на трех охранников, те начали наверное, как-то отмахиваться.

Летели вещи, куча матов.

Сзади на спину охраны прыгали еще другие.

Я стою набираю мужа и говорю вызывай полицию, сама была в шоке, что можно это сделать самой. Приехала полиция, но я решила отдалиться от разборок, так как начала с другой стороны убегать еще толпа разъяренных "детишек".

Короче, после происшествия я успела пообщаться с охраной, такие набеги уже 2 месяца продолжаются - они говорят "Берковецкая банда" школьников в масках, которые крушат полки, берут просто товар, а еще и агрессивно себя ведут. Кто-то из толпы снимал видео.

По словам одного охранника, женщину 2 недели назад забрала скорая, ее то ли избили под Ашаном, то ли пырнули ножом.

Но приехала за покупками уехала на скорой.

Часть этих отморозков вбежала в торговые ряды, оттеснив покупателей и со словами мне пох..... брали баллоны с красящей жидкостью и просто выносили из зала это при мне.

Я встретила Александр Старун он был с Наташей и говорю нужно отсюда ноги делать, так как нас охрана предупредила, что они одним разом как правило не ограничиваются и набеги еще повторятся.

А еще бывает, что они по 60 человек набегают и такое творят.

Собираются как раз с 16-00 под Лавиною и начинают тусить и разносить Ашан и это продолжается уже 2 месяца.

Родители, контролируйте своих детей после школы.

Эти сегодня были под наркотою явно в неадеквате. Лично я в ступоре была.

Даже не знаю, как такая банда могла себя так быстро проявить и тормошить массив. Поспрашивайте своих детей, может кто что знает.

Я уверенна еще появятся статьи на эту тему. Но больше только удивляет другое - почему об этом никто не пишет и не предпринимает никаких мер, почему не арестовывают подростков.

Страна скатывается в беспредел и криминальное безумие, на фоне тотальной безнаказанности. У нас еще есть государство?" - Рассказала Инна Шпак.

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