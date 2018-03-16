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|Киевляне начали задаваться вопросом: куда мы попали и есть ли у нас государство. Подрастают шакалята
|16.03.2018 11:07
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В столичном Ашане произошёл погром бандой подростков в масках.
Об этом сообщает Киев Оперативный на своей странице в Facebook.
На замечания охранников они не реагировали, более того, позвали парней, которые завязали драку с охранниками.
Чтобы усмирить молодых людей, охрана вызвала полицию.
Приехавшие полицейские попросили охранников отпустить ребят, но молодые люди начали прыгать и на полицию.
Когда патруль выводил их из магазина, на улице уже стояла компания друзей задержанных, которые начали отбивать друзей у полиции.
Сообщается, что на место происшествия прибыли 4 наряда патрульной полиции, чтобы усмирить разбушевавшуюся молодежь.
Видео содержит нецензурную лексику.
Сегодняшний погром в Ашане на Берковецкой - это зрелище не для слабонервных, сообщают очевидцы в социальных сетях.
"Чуть пришла в себя и пишу. Хорошо, что есть еще очевидцы и мы ехали вместе на такси.
Сегодняшний погром в Ашане на Берковецкой, 6 - это зрелище не для слабонервных. Где-то 30 человек подростков ворвалось в Ашан, в масках и без, между них девочки и мальчики, если так можно их называть на вид 9-10 классы, подростки.
Они были настолько агрессивны и сметали все на своем пути, что я в начале не поняла куда попала.
Кинематографический треш "механического апельсина" Кубрика, ставший реальностью. Отошла в сторонку, банда напала на трех охранников, те начали наверное, как-то отмахиваться.
Летели вещи, куча матов.
Сзади на спину охраны прыгали еще другие.
Я стою набираю мужа и говорю вызывай полицию, сама была в шоке, что можно это сделать самой. Приехала полиция, но я решила отдалиться от разборок, так как начала с другой стороны убегать еще толпа разъяренных "детишек".
Короче, после происшествия я успела пообщаться с охраной, такие набеги уже 2 месяца продолжаются - они говорят "Берковецкая банда" школьников в масках, которые крушат полки, берут просто товар, а еще и агрессивно себя ведут. Кто-то из толпы снимал видео.
По словам одного охранника, женщину 2 недели назад забрала скорая, ее то ли избили под Ашаном, то ли пырнули ножом.
Но приехала за покупками уехала на скорой.
Часть этих отморозков вбежала в торговые ряды, оттеснив покупателей и со словами мне пох..... брали баллоны с красящей жидкостью и просто выносили из зала это при мне.
Я встретила Александр Старун он был с Наташей и говорю нужно отсюда ноги делать, так как нас охрана предупредила, что они одним разом как правило не ограничиваются и набеги еще повторятся.
А еще бывает, что они по 60 человек набегают и такое творят.
Собираются как раз с 16-00 под Лавиною и начинают тусить и разносить Ашан и это продолжается уже 2 месяца.
Родители, контролируйте своих детей после школы.
Эти сегодня были под наркотою явно в неадеквате. Лично я в ступоре была.
Даже не знаю, как такая банда могла себя так быстро проявить и тормошить массив. Поспрашивайте своих детей, может кто что знает.
Я уверенна еще появятся статьи на эту тему. Но больше только удивляет другое - почему об этом никто не пишет и не предпринимает никаких мер, почему не арестовывают подростков.
Страна скатывается в беспредел и криминальное безумие, на фоне тотальной безнаказанности. У нас еще есть государство?" - Рассказала Инна Шпак.