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Экс-посол Литвы в Украине Вайтекунас: Наверное, Кремль будет вмешиваться в украинские выборы
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16.03.2018 11:16
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Второе полугодие 2018 года будет сложным для Украины в отношениях с
Россией, предполагает посол Литвы в Украине в 2010–2014 годах
Пятрас Вайтекунас. Россия концентрирует вокруг Украины крупные
наступательные силы, заявил Вайтекунас Фото: Petras Vaitiekunas /
Facebook "Вокруг Украины РФ концентрирует крупные наступательные
силы. Чемпионат мира по футболу заканчивается в середине июля.
Можно предположить, что второе полугодие для нас будет сложным.
Наверное, Кремль будет вмешиваться как в подготовку выборов, так и
в сами выборы в Украине, чтобы скомпрометировать ее и ввести в
полулегальное, полупарализованное состояние", – подчеркнул
Вайтекунас.По его мнению, Запад все лучше справляется с
непредсказуемым противником в лице России, асимметрично отвечая на
ее действиями введением санкций.В 2019 году в Украине запланированы
выборы президента и Верховной Рады. Первый тур очередных
президентских выборов должен пройти 31 марта 2019
года. Согласно Конституции Украины, выборы в Раду проводят в
последнее воскресенье октября пятого года полномочий парламента.По
данным соцопроса Фонда "Демократические инициативы" имени
Илька Кучерива и социологической службы Центра Разумкова,
проведенного в декабре 2017 года, лидерами президентского
рейтинга в Украине были глава парламентской фракции
"Батьківщина" Юлия Тимошенко и президент Петр Порошенко.
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