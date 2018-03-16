Украинок Ольгу Земляк и Олесю Повх отстранили от соревнований на
восемь и четыре года соответственно, сообщает издание Sport Arena.
Этот материал можно прочитать и на украинском языке Земляк
отстранили от соревнований на восемь лет Фото: ЕРА Одно из
подразделений Международной ассоциации легкоатлетических федераций
(IAAF) уведомило украинскую Федерацию легкой атлетики (ФЛАУ) о
начале расследования в отношении Земляк и Повх в июле прошлого
года. Тогда спортсменок временно отстранили.Как отмечает Sport
Arena, теперь исполком ФЛАУ вынес окончательное решение по их
делам.Земляк дисквалифицировали на восемь лет – с 3
августа 2017 года и до 2 августа 2025 года, Повх на
четыре – с 3 августа 2017 года и до 2 августа 2021
года.Результаты спортсменок в период с 5 июля 2016 года по 3
августа 2017 года аннулированы. Они лишены всех наград, баллов в
рейтинге, титулов, завоеванных в указанный период. Украинкам также
придется вернуть призовые и денежные вознаграждения.Повх на
Олимпиаде в Лондоне в 2012 году завоевала бронзовую медаль
в эстафете 4х100 м, Земляк была лучшей легкоатлеткой Украины
по итогам 2016 года.В мае 2017 года Международный олимпийский
комитет и Всемирное антидопинговое агентство объявили о
перепроверке "с использованием самых современных методов
научного анализа" образцов, взятых у спортсменов на Олимпиадах
2008-го и 2012 годов.Среди попавшихся на допинге тяжелоатлетов
после перепроверки оказалась бронзовый призер Олимпиады в
Лондоне Юлия Калина из Украины и две украинских
медалистки Олимпиады 2008. В итоге в сентябре прошлого
года Федерацию тяжелой атлетики Украины отстранили от
соревнований сроком на один год.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира