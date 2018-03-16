Украинок Ольгу Земляк и Олесю Повх отстранили от соревнований на восемь и четыре года соответственно, сообщает издание Sport Arena. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Земляк отстранили от соревнований на восемь лет Фото: ЕРА Одно из подразделений Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) уведомило украинскую Федерацию легкой атлетики (ФЛАУ) о начале расследования в отношении Земляк и Повх в июле прошлого года. Тогда спортсменок временно отстранили.Как отмечает Sport Arena, теперь исполком ФЛАУ вынес окончательное решение по их делам.Земляк дисквалифицировали на восемь лет – с 3 августа 2017 года и до 2 августа 2025 года, Повх на четыре – с 3 августа 2017 года и до 2 августа 2021 года.Результаты спортсменок в период с 5 июля 2016 года по 3 августа 2017 года аннулированы. Они лишены всех наград, баллов в рейтинге, титулов, завоеванных в указанный период. Украинкам также придется вернуть призовые и денежные вознаграждения.Повх на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году завоевала бронзовую медаль в эстафете 4х100 м, Земляк была лучшей легкоатлеткой Украины по итогам 2016 года.В мае 2017 года Международный олимпийский комитет и Всемирное антидопинговое агентство объявили о перепроверке "с использованием самых современных методов научного анализа" образцов, взятых у спортсменов на Олимпиадах 2008-го и 2012 годов.Среди попавшихся на допинге тяжелоатлетов после перепроверки оказалась бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Юлия Калина из Украины и две украинских медалистки Олимпиады 2008. В итоге в сентябре прошлого года Федерацию тяжелой атлетики Украины отстранили от соревнований сроком на один год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки года земляк повх августа отстранили Теги: спорт