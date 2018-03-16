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|В Беларуси появилась возможность факультативно изучать украинский язык в школах
|16.03.2018 11:26
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Одна из задач соответствующей программы - развитие чувства любви и уважения к украинскому народуМинистерство образования Беларуси 15 марта утвердило учебную программу факультативных занятий "Украинский язык" для 5-9 классов школ с белорусским и русским языками обучения.
Фото: EPA/UPG
На национальном образовательном портале говорится, что цель соответствующей программы - "формировать у учащихся умения и навыки нормативной устной и письменной украинского языка, в основе которых элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским", а также "развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языка, культуры, литературы, обычаев, традиций ", - передает " Радио Свобода " .
Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования, о чем говорилось на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киев.
Как сообщает "Радио Свобода", преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.
Напомним, что п ольське город Познань начало вести свою официальную интернет-страницу еще на одном языке - украинском.