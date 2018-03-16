Одна из задач соответствующей программы - развитие чувства любви и уважения к украинскому народу

На национальном образовательном портале говорится, что цель соответствующей программы - "формировать у учащихся умения и навыки нормативной устной и письменной украинского языка, в основе которых элементарные знания об особенностях украинского языка по сравнению с русским и белорусским", а также "развитие чувства любви и уважения к украинскому народу, интереса к его языка, культуры, литературы, обычаев, традиций ", - передает " Радио Свобода " .

Посольство Украины в Минске отмечает, что это произошло в контексте развития сотрудничества Украины с Беларусью в сфере образования, о чем говорилось на прошлогодних переговорах президента Александра Лукашенко в Киев.

Как сообщает "Радио Свобода", преподавателей украинского языка и литературы уже готовят на филологических факультетах в университетах Минска и Бреста. В Минске и Гомеле сейчас действуют курсы украинского языка для взрослых и детей, организованные украинской диаспорой.