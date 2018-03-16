Певица Анна Седокова выставила на обозрение поклонников грудь в декольте. Седокова: Голый день настает Фото: annasedokova / Instagram Фото она разместила в Instagram."Я помню, что выиграл банан. Не торопите меня. Я духом собираюсь. Голый день настает", – написала певица. Я помню, что * выиграл * Не торопите меня. Я духом собираюсь. #Голыйдень is coming * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 14, 2018 в 2:08 PDT Ранее Седокова поспорила с подругой, актрисой Натальей Рудовой, что, если опубликованный снимок банана наберет больше лайков, чем фото Рудовой, Седокова будет постить сексуальные фото. Вот @rudovanata говорит, что моя страница теряет былую сексуальность и я решила, что нужно что-то делать, потому что я скучная телка ( это наше ругательство корпоративное ) и #яжемать . Я считаю этот банан невероятно сексуальным, а вы? Предлагаю тебе батл, Наташа * А можете, пожалуйста, его (банан) лайкнуть, вам же не сложно, а банану приятно. А если эта фотка с бананом наберёт больше лайков, чем последняя фотка Рудовой #, то Натали, например, целый день не будет постить свои секси видео и фото, а я буду постить целый день только секс * #Нупонеслась #лайкфорлайк #плиз #sex #big #banana #hot * Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) Мар 11, 2018 в 9:55 PDT Анна Седокова родилась 16 декабря 1982 года в Киеве. Она была солисткой "золотого" состава украинской группы "ВИА Гра". В коллективе певица работала с 2002 до 2004 года. В 2004 году Седокова ушла из коллектива и находилась в декрете. В апреле 2006 года Седокова под псевдонимом "Аннабель" выпустила клип на песню "Мое сердце". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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