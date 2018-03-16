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|В 2017 году в Украине было выдано в 45 раз больше санкций на обыски, чем в 2012 году
|16.03.2018 11:39
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В 2017 году в Украине было выдало в 45 раз больше санкций на обыски, чем в 2012 году. Об этом заявил политолог Михаил Павлив.
"Это лишь некоторые показатели, свидетельствующие о реальном позорное состояние с защитой прав и свобод человека в Украине.
Это реальные показатели состояния дел в реформировании правоохранительной и судебной систем.
И это только отдельные показатели, которые открыты для анализа.
Общей статистики нет. Ее просто прячут." - Высказала мнение о состоянии дел с правами человека в Украине экс-представитель Украины в Венецианской комиссии Марина Ставнийчук.
В Украине за 2017 год было зарегистрировано почти 496 тысяч преступлений. Такие данные предоставляет Министерство внутренних дел.
А Генеральная прокуратура выявила за прошлый год 523,9 тысячи преступлений.
Аналитики "Слова и Дела" выяснили, какие правонарушения совершали чаще только.
По сравнению с 2016 годом уровень преступности в Украине упал на 13,6%.
Больше только было совершено краж – почти 260 тысяч, однако это на 16,8% меньше, чем годом ранее. Меньше только между всех преступлений было умышленных убийств – чуть более 1,5 тысячи.
Значительно выросло за год - на 29%, незаконное обращение с оружием – было зафиксировано почти 7,9 тысячи случаев. На 25,1% возросло количество наркопреступлений – до 27,8 тысячи.
Также стали чаще совершать служебные преступления и подделывать документы.
Самый низкий уровень преступности зафиксирован в Донецкой и Луганской областях (на неокупованих территориях).
Правонарушений больше только происходит в Харькове, Одессе, Запорожье и Днепре. Из только количества преступлений, по словам первого заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина, 2,9 тысячи совершили иностранцы.
Чаще только в Украине правонарушении фиксируются между граждан России, Грузии, Азербайджана, Молдовы, Армении и Узбекистана.
Больше только иностранцы совершили краж – около 1 тысячи.
В прошлом году 21 человека приговорили к пожизненному заключению.
Больше только – в Донецкой и Хмельницкой областях, а в столице – только одного.