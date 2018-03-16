В ходе заседания Верховной Рады руководитель Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что решение правительства о назначении Ульяны Супрун и.о. министра здравоохранения было незаконным, и призвал его отменить. Премьер-министр Владимир Гройсман попросил Супрун встретиться с депутатами из фракции этой политсилы. Гройсман: У нас есть системные проблемы, которые годами накапливались в здравоохранении Фото: rada.gov.ua В ходе заседания лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что решение правительства о назначении Ульяны Супрун и.о. министра здравоохранения было незаконным, так как нарушает закон "О Кабинете Министров Украины". Нардеп призвал отменить это решение.Ляшко добавил, что Супрун не вышла из американского гражданства, получив украинское. По мнению лидера Радикальной партии, деятельность и.о. министра привела "к массовым эпидемиям" в Украине."Хотел бы обратиться к и.о. министра: пожалуйста, встретьтесь с фракцией, дайте ответы на вопросы, которые есть сегодня у коллег. А вас, коллеги, я просто приглашаю, давайте вместе менять систему здравоохранения, потому что мы все ответственны за состояние дел в стране", – сказал Гройсман.Он заявил, что оценки Ляшко о ситуации в системе здравоохранения являются объективными."Я это признаю, как и миллионы украинцев. Но сказать, что это произошло только потому, что в этом виновато одно лицо, я думаю, было бы очень и очень несправедливо. У нас есть системные проблемы, которые годами накапливались в здравоохранении", – сказал премьер-министр.Гройсман добавил, что команда Минздрава вместе с правительством наработала проект изменений в системе здравоохранения."За один день это сделать невозможно", – подчеркнул он.Супрун родилась и жила в США, но в 2013 году вместе с мужем Марком переехала в Украину. 11 июля 2015 года президент Петр Порошенко предоставил супругам украинское гражданство. 27 июля 2016 года Кабинет Министров назначил Супрун исполняющей обязанности министра здравоохранения.В августе 2017 года журналистка и телеведущая Наташа Влащенко со ссылкой на источники сообщила, что Супрун не отказалась от американского гражданства.30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон о медицинской реформе. В ноябре 2016 года Кабинет Министров Украины утвердил концепцию реформирования системы здравоохранения. Реформа рассчитана на три года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что здравоохранения министра супрун года Теги: политика