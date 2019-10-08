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|За Пашинского! ПЕС Порошенко накинулся на Портнова
|08.10.2019 10:44
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"Анонсирование" экс-заместителем главы администрации президента времен Виктора Януковича Андреем Портновым решения Печерского районного суда Киева о взятии под стражу бывшего народного депутата Сергея Пашинского прямо указывает на его политическую мотивированность, говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии "Европейская солидарность" во вторник.
В "Европейской солидарности" считают, что единственной мотивацией власти, инспирировавшей арест Пашинского, является "демонстрация сомнительных "успехов" по борьбе с прежней властью, которые имеют целью уменьшить общественный интерес к очевидному провалу во внешней политике Украины, который сегодня вызывает справедливое возмущение граждан Украины".
Как сообщалось, Печерский районный суд Киева в понедельник избрал меру пресечения Пашинскому – содержание под стражей сроком на два месяца (до 4 декабря) без права внесения залога.
4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения мужчине в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.
После этого Портнов заявил о намерениях сформировать уголовную повестку вокруг лидера партии "Европейская солидарность", пятого президента Украины (2014-2019) Петра Порошенко с целью лишения его свободы.
Немало пользователей социальной сети Facebook связывают арест экс-нардепа Сергея Пашинского по делу о ранении во время конфликта Сергея Химикуса с активной позицией по этому делу юриста и общественного деятеля Андрея Портнова.
Во всяком случае, многие ленты соцсети после оглашения решения Печерского райсуда Киева о безальтернативном взятии под стражу Сергея Пашинского, связывают произошедшее именно с активной позицией Портнова.
В частности экс-народный депутат Александр Онищенко, обращаясь к юристу,
Известный предприниматель Александр Меламуд, в своем
В свою очередь пользователь Facebook Алексей Спирин