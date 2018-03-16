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|В Киеве задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" Советы
|16.03.2018 11:41
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Им оказался уроженец Донецкой области 1983 годаВ Киеве правоохранители задержали мужчину, который сообщил о "заминировании" здания Верховной Рады.
Фото: yk-news.kz
В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен был состояться в здании парламента. На место выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели. После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было, сообщает сайт столичной полиции.
Вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов.
"Сотрудники уголовного розыска главка полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности выяснили, что звонили из служебного телефона, а звонила в полицию человек, который пользовался этим номером по работе. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице . на момент звонка он находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией " , - рассказал начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.
Сведения о событии внесены в Единый список досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса. Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.
Напомним, что Соломенский районный суд Киева приговорил гражданина Молдовы к трем годам лишения свободы за ложное сообщение о минировании центрального железнодорожного вокзала Киева в июле 2017 года.