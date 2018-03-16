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|Кабмин сократил до 1 тыс человек предельную численность сотрудников аппарата МВД
|16.03.2018 11:49
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Документ увеличивает в пределах указанной численности количество государственных служащихКабинет Министров Украины сократил на 1 тыс. 650 человек - до 1 тыс. Человек предельную численность сотрудников аппарата Министерства внутренних дел.
Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua
"Правительство урегулировал вопрос предельной численности работников аппарата Министерства внутренних дел Украины. В частности, решением уменьшено предельная численность аппарата до 1 тыс. Человек" , - говорится в постановлении Кабмина №177 от 14 марта, пиеш "Интерфакс-Украина" .
В то же время документ увеличивает в пределах указанной численности количество государственных служащих на 298 - до 995 человек.
Напомним, что м инистр внутренних дел Арсен Аваков в День добровольца передал семьям погибших защитников Украины "настоящий целебный мед" .
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