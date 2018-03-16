Документ увеличивает в пределах указанной численности количество государственных служащих

"Правительство урегулировал вопрос предельной численности работников аппарата Министерства внутренних дел Украины. В частности, решением уменьшено предельная численность аппарата до 1 тыс. Человек" , - говорится в постановлении Кабмина №177 от 14 марта, пиеш "Интерфакс-Украина" .

В то же время документ увеличивает в пределах указанной численности количество государственных служащих на 298 - до 995 человек.