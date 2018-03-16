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Регламентный комитет Рады получил представление о снятии неприкосновенности с Савченко
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16.03.2018 12:05
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Регламентный комитет Верховной Рады Украины может рассмотреть
представление Генеральной прокуратуры Украины относительно
привлечения к уголовной ответственности, задержания и ареста
внефракционного народного депутата Надежды Савченко 21 марта,
считает заместитель председателя комитета, народный депутат от
Блока Петра Порошенко Владимир Арешонков. По словам Луценко,
Савченко планировала теракт в Верховной Раде Фото: Александр
Хоменко / Gordonua.com По ее словам, представление пришло вечером
15 марта."Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это
представление. Ожидаем информацию от Председателя Верховной Рады,
что отправлено представление народному депутату Савченко, и потом
комитет будет определяться, когда назначать дату заседания", –
отметила Нехоца.В свою очередь, первый заместитель председателя
комитета Владимир Арешонков сообщил, что следующее заседание
комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, вероятно,
будет рассматриваться такое представление ГПУ.По его мнению,
Парламент сможет рассмотреть представление 22 марта.15 марта
генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в
Раду представления о предоставлении согласия на
привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании Верховной Рады.
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