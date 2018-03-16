Совет ЕС распространил в четверг заявление о введении новых санкций против Сирии за химические атаки против мирного населения, датированное 19 марта, когда в Брюсселе пройдет встреча министров иностранных дел сообщества. В пресс-службе Совета ЕС данное заявление уже назвали опубликованным по ошибке и сняли с официального сайта.

Публикация была оформлена в полном соответствии с местными нормами подготовки таких текстов.

В ней говорилось о включении четырех человек в список лиц, попадающих под ограничительные меры против правительства Сирии за создание химического оружия и его использование против мирного населения.

Спустя некоторое время после публикации она была удалена с сайта. На вопрос ТАСС о причинах этого, представитель пресс-службы Совета ЕС ответил: "Это техническая ошибка".

В тексте документа, который в настоящий момент не доступен онлайн, не раскрывались личности сирийских чиновников, которые попадут под санкции, а лишь отмечалось, что трое из них являются учеными и один военным.

Сам факт публикации заготовленного заранее решения министров иностранных дел по Сирии не является чем-то исключительным, через Совет ЕС в день проходят сотни документов, и такие сбои в его работе время от времени случаются.

Черный список ЕС по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний.

Отметим, Франция может вместе с США провести операцию по нанесению ударов по хранилищам химического оружия в Сирии, если будет доказано использование такого оружия.

Об этом в пятницу заявил в эфире радиостанции Europe1 генерал Франсуа Лекуэнтр, начальник главного штаба вооруженных сил Франции.

"Совершенно конечно, что такие удары будут нанесены вместе с США. Это главный хитрый партнер Франции, с которым существуют тесные связи солидарности.

Мы придерживаемся одинаковых взглядов относительно ситуации в Сирии и оценки тех рисков, которые представляет собой переход (руководства Сирии) через красную линию использования химического оружия", - заявил генерал.

Он уточнил при этом, что, "разумеется, Франция располагает военными силами и средствами, позволяющими ей самостоятельно провести такую операцию".

"Если бы мы не располагали такими военными средствами, то президент Франции Эмманюэль Макрон не смог бы выступить с заявлением, как он это сделал, о принципе соблюдения красной линии и возможности нанесения удара, если сирийские власти перейдут через такую линию, то есть используют химическое оружие", - отметил Лекуэнтр.

При этом генерал отказался приводить какие-либо данные относительно подготовки и характера подобной операции или привлекаемых к ней подразделениях.

"Какие-либо подробности относительно планирования подобной операции может привести только сам президент Франции, являющийся главнокомандующим вооруженных сил страны", - добавил генерал.

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