"Первому игроку приготовиться". Опубликован новый трейлер фильма Спилберга. Видео
16.03.2018 12:13
Вышел трейлер нового фильма голливудского режиссера Стивена
Спилберга, снятого по сценарию Зака Пенна и Эрнеста Клайна. Видео
разместили на YouTube-канале Movieclips Trailers. Действие
научно-фантастического приключенческого фильма происходит в
будущем, в 2045 году. Главный герой – подросток Уэйд Оуэн Уоттс,
живущий в городе Колумбусе штата Огайо. У окружающих людей нет
никаких интересов, кроме компьютерной игры Oasis. Ее создатель,
миллиардер Джеймс Хэллидей, оставил в игре сюрприз, способный
обогатить того, кто его найдет. И это решает сделать главный герой.
Роли исполнили Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон. Премьера
фильма состоится 29 марта 2018 года. Этот материал можно прочитать
и на украинском языке | Лента выйдет 29 марта Скриншот:
Movieclips Trailers / YouTube видео
Видео: Movieclips Trailers / YouTube