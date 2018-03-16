Вышел трейлер нового фильма голливудского режиссера Стивена Спилберга, снятого по сценарию Зака Пенна и Эрнеста Клайна. Видео разместили на YouTube-канале Movieclips Trailers. Действие научно-фантастического приключенческого фильма происходит в будущем, в 2045 году. Главный герой – подросток Уэйд Оуэн Уоттс, живущий в городе Колумбусе штата Огайо. У окружающих людей нет никаких интересов, кроме компьютерной игры Oasis. Ее создатель, миллиардер Джеймс Хэллидей, оставил в игре сюрприз, способный обогатить того, кто его найдет. И это решает сделать главный герой. Роли исполнили Тай Шеридан, Оливия Кук, Бен Мендельсон. Премьера фильма состоится 29 марта 2018 года. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Лента выйдет 29 марта Скриншот: Movieclips Trailers / YouTube видео Видео: Movieclips Trailers / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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