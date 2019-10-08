Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал украинцев приезжать в Золотое Луганской области, чтобы не допустить разведения войск 9 октября. Видео обращения разместил Youtube-канал Нацкорпуса.

"Прошу каждого ветерана, каждого украинца, которые имеют такую возможность, ехать сюда, в Золотое, ориентироваться на штаб, протестовать здесь.

Не давать выводить войска ВСУ именно здесь.

Показать свою позицию.

Если здесь будет несколько тысяч украинцев, они (власти, – Ред.) не осмелятся на то, чтобы 9 октября разводить войска.

Выиграем 9-е – выиграем битву", – заявил Билецкий.