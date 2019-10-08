 "Не давать выводить войска": разведение в Золотом намечено на 9 октября - Билецкий позвал "каждого украинца". Видео - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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"Не давать выводить войска": разведение в Золотом намечено на 9 октября - Билецкий позвал "каждого украинца". Видео
08.10.2019 11:03

Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал украинцев приезжать в Золотое Луганской области, чтобы не допустить разведения войск 9 октября. Видео обращения разместил Youtube-канал Нацкорпуса.

"Не давать выводить войска": разведение в Золотом намечено на 9 октября - Билецкий позвал "каждого украинца". Видео

"Прошу каждого ветерана, каждого украинца, которые имеют такую возможность, ехать сюда, в Золотое, ориентироваться на штаб, протестовать здесь.

 

Не давать выводить войска ВСУ именно здесь.

 

Показать свою позицию.

 

Если здесь будет несколько тысяч украинцев, они (власти, – Ред.) не осмелятся на то, чтобы 9 октября разводить войска.

 

Выиграем 9-е  – выиграем битву", – заявил Билецкий.

 

 

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