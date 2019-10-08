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|"Не давать выводить войска": разведение в Золотом намечено на 9 октября - Билецкий позвал "каждого украинца". Видео
|08.10.2019 11:03
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Лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал украинцев приезжать в Золотое Луганской области, чтобы не допустить разведения войск 9 октября. Видео обращения разместил Youtube-канал Нацкорпуса.