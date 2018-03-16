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Гройсман о появлении третьего пола в меданкетах: Я абсолютно традиционных взглядов
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16.03.2018 12:29
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что нужно
усиливать семейные ценности. Гройсман: Мы должны делать все для
того, чтобы дети росли в счастливых семьях Фото: rada.gov.ua
Внефракционный нардеп Виктор Кривенко попросил премьер-министра
прокомментировать внесение Министерством здравоохранения в
медицинские анкеты пункта "нет пола"."Я уже даже с трибуны
парламента говорил о том, что я абсолютно традиционных
взглядов, и другого для меня просто нет", – отметил
он.Гройсман заявил, что относит семейные ценности к категории
высших ценностей."Я считаю, что здесь меня изменить уже невозможно.
Я вообще считаю, что мы должны усиливать семейные ценности, мы
должны делать все для того, чтобы дети росли в счастливых
семьях", – сказал премьер-министр.Движение "Всі разом"
сообщало в апреле 2017 года, что Минздрав включил третий пол в
проект "Декларации о выборе врача по оказанию первичной медицинской
помощи", но позже пункт "нет пола" убрали.
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