Для России Украина была сырьевым придатком, следовательно сейчас стоит сосредоточиться на развитии собственной экономики, сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. Правительство готовится разорвать программу экономического сотрудничества с РФ. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман. "Я дал такое поручение, мы сейчас его готовим, и, думаю, уже в среду примем, о расторжении программы экономического сотрудничества, которая была заключена в 2011 году. Мы будем делать все для того, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за агрессию в Украине", – подчеркнул глава правительства. Он пояснил, что для России Украина была сырьевым придатком, следовательно сейчас стоит сосредоточиться на развитии собственной экономики. Гройсман рассчитывает, что РФ понесет убытки от прекращения Киевом указанной программы.

