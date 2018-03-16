Страны "Большой семерки" считают нелегитимными любые выборы "под эгидой России", заявил посол Канады в Украине Роман Ващук. Посол Канады в Украине Ващук выразил позицию "Большой семерки" по российским выборам в Крыму, назвав их "нелегитимными" Фото: hromadske.ua "Позиция всех наших стран – мы не признаем проведения, распространения российских выборов на Крым. Это нелегитимно аннексированная территория, никакие выборы под эгидой России там не считаются легитимными", – подчеркнул посол.Как отмечает УНН, в этом году Канада председательствует в "Большой семерке".1 марта 2018 года Верховная Рада Украины призвала международное сообщество не признавать предстоящие российские выборы в Крыму.4 марта заместитель прокурора Крыма Александр Удовиченко заявил, что гражданам Украины, которые будут участвовать в организации выборов президента РФ в Крыму, грозит уголовная ответственность по статье "государственная измена" Уголовного кодекса Украины.15 марта представитель ЕС при ООН Жоао Вале де Алмейда заявил, что Европейский союз не признает итоги выборов президента России, проведенных на территории аннексированного Крыма. Об этом он сказал в ходе заседания Совета Безопасности ООН, где обсуждалась ситуация на полуострове.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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