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Усик может дать бой россиянину Устинову, место попавшегося на допинге Спонга
08.10.2019 11:22

После того, как первый бой нашего боксера Александра Усика в супертяжах против Тайрона Спонга оказался под угрозой срыва из-за того, что нидерландский боксер попался на допинге, организаторы боя начали лихорадочные поиски нового соперника.

Усик может дать бой россиянину Устинову, место попавшегося на допинге Спонга

Им может стать российский боксер Александр Устинов, как сообщает в своем Twitter спортивный журналист Василий Конов.

"По словам промоутера Устинова Владимира Хрюнова, Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком.

 

Забавно - Усик отказался боксировать с россиянами Поветкиным и Федосовым, а в итоге может провести поединок с Устиновым...", - написал Василий Конов.

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