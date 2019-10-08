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|Усик может дать бой россиянину Устинову, место попавшегося на допинге Спонга
|08.10.2019 11:22
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После того, как первый бой нашего боксера Александра Усика в супертяжах против Тайрона Спонга оказался под угрозой срыва из-за того, что нидерландский боксер попался на допинге, организаторы боя начали лихорадочные поиски нового соперника.
Им может стать российский боксер Александр Устинов, как сообщает в своем Twitter спортивный журналист Василий Конов.