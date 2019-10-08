После того, как первый бой нашего боксера Александра Усика в супертяжах против Тайрона Спонга оказался под угрозой срыва из-за того, что нидерландский боксер попался на допинге, организаторы боя начали лихорадочные поиски нового соперника.

Им может стать российский боксер Александр Устинов, как сообщает в своем Twitter спортивный журналист Василий Конов.

"По словам промоутера Устинова Владимира Хрюнова, Александру предложили заменить Спонга, и он согласился выйти на бой с Усиком. Забавно - Усик отказался боксировать с россиянами Поветкиным и Федосовым, а в итоге может провести поединок с Устиновым...", - написал Василий Конов.

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