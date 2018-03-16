Украина проводит требуемые от нее Международным валютным фондом реформы, отметил посол Литвы в Украине в 2010–2014 годах Пятрас Вайтекунас. К концу 2018 года Украина выполнит большую часть обязательств перед МВФ, считает Вайтекунас Фото: ЕРА "Международный валютный фонд на четыре года, начиная с 2015 года, выделил около $15 млрд. До сих пор Украина смогла взять что-то около $9 млрд. Это 60%. Условно говоря, Украина и реформы делает минимум на 60%. Но 2018-й только начался, и к его концу процент будет больше", – сказал Вайтекунас.По его мнению, Украина проводит реформы, требуемые от нее МВФ.Последний меморандум о сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года, в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В середине февраля 2018 года в Киев приезжала задача МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью пересмотра и предоставления следующего транша. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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