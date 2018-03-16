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Экс-посол Литвы в Украине Вайтекунас считает, что Украина выполнила 60% обязательств перед МВФ
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16.03.2018 13:00
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Украина проводит требуемые от нее Международным валютным фондом
реформы, отметил посол Литвы в Украине в 2010–2014 годах Пятрас
Вайтекунас. К концу 2018 года Украина выполнит большую часть
обязательств перед МВФ, считает Вайтекунас Фото: ЕРА "Международный
валютный фонд на четыре года, начиная с 2015 года, выделил около
$15 млрд. До сих пор Украина смогла взять что-то около $9 млрд. Это
60%. Условно говоря, Украина и реформы делает минимум на 60%. Но
2018-й только начался, и к его концу процент будет больше", –
сказал Вайтекунас.По его мнению, Украина проводит реформы,
требуемые от нее МВФ.Последний меморандум о
сотрудничестве Украина и МВФ подписали в марте 2015 года,
в течение четырех лет Фонд должен выделить Украине $17,5
млрд. В рамках этой программы украинское правительство
получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд.В мае 2017 года
в МВФ сообщили, что для завершения пересмотра
программы ожидают от властей Украины обеспечения парламентской
поддержки земельной, пенсионной реформ, антикоррупционных
законопроектов и интенсификации приватизационных процессов.В
середине февраля 2018 года в Киев приезжала задача
МВФ для консультаций с украинскими властями.8 марта
пресс-секретарь МВФ Джерри Райс сообщил, что Международный валютный
фонд поддерживает постоянные контакты с украинскими властями, но
пока не определил дату визита оценочной миссии в Украину с целью
пересмотра и предоставления следующего транша.
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