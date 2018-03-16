Сводка Новостей
- Казармы на полигоне "Широкий Лан" готовы на 55%
- Грач о жизни в Крыму: Все ходят и плюются – зарплаты низкие, цены высокие. Все недовольно бурчат себе под нос, но Путин хороший
- Жданов: Мы будем бойкотировать Универсиаду-2019 в России
- Гузеева повалялась в снегу
- Климкин передумал разрывать Договор о дружбе с Россией, его не правильно поняли
|Климкин назвал "несколько искаженным" заявление, что МИД подготовил предложения по выходу из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией
|16.03.2018 13:07
|
Поделитесь статьей с друзьями