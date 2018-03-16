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Климкин назвал "несколько искаженным" заявление, что МИД подготовил предложения по выходу из СНГ и денонсации Договора о дружбе с Россией
16.03.2018 13:07
Полный выход из СНГ должен быть стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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