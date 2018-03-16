Сводка Новостей
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|Кабмин Украины сократил предельную численность сотрудников аппарата МВД до одной тысячи человек
|16.03.2018 13:14
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