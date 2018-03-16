Погода, Новости, загрузка...
Кабмин Украины сократил предельную численность сотрудников аппарата МВД до одной тысячи человек
16.03.2018 13:14
Кабинет Министров Украины сократил на 1650 человек предельную численность сотрудников аппарата Министерства внутренних дел. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кабмин принял постановление 14 марта Фото: Gordonua.com Количество сотрудников сократили на 1650 человек.При этом постановлением увеличено в пределах указанной численности количество государственных служащих на 298 – до 995 человек.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить