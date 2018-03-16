По сообщению издания National Enquirer, голливудский актер Брэд Питт сблизился с актрисой Деми Мур и погрузился в религиозное учение. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Питт начал новые отношения – СМИ Фото: EPA Об этом сообщает печатное издание National Enquirer, передает New Idea.Инсайдер рассказал изданию, что долгая дружба актеров переросла в романтические чувства. "Деми оказывает большое влияние на Брэда. Он стал намного спокойнее и энергичнее", – говорит приближенное к актеру лицо.По его мнению, именно благодаря отношениям с Мур Питт решил самосовершенствоваться и увлекся изучением Каббалы."Он носит в рюкзаке священные тексты, как будто бы это его домашнее задание", – объяснил инсайдер.Он добавил, что Мур давно влюблена в Питта и мечтала об отношениях с ним.Мур была дважды замужем – за актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером. Также у нее были романы с композитором и актером Ником Джонасом, музыкантом Шоном Фрайдеем, арт-дилером Вито Шнабелем, ресторатором Гарри Мортоном.Супруга Питта, актиса Анджелина Джоли, подала на развод с ним в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это для сохранения здоровья семьи.Слухи о разводе пары появились в декабре 2015 года.До брака с Джоли Питт был женат на актрисе Дженнифер Энистон.Также у него был роман с коллегой Гвинет Пэлтроу. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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