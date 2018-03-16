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Питт начал встречаться с Деми Мур и увлекся учением Каббалы
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16.03.2018 13:30
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По сообщению издания National Enquirer, голливудский актер Брэд
Питт сблизился с актрисой Деми Мур и погрузился в религиозное
учение. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Питт
начал новые отношения – СМИ Фото: EPA Об этом сообщает
печатное издание National Enquirer, передает New Idea.Инсайдер
рассказал изданию, что долгая дружба актеров переросла в
романтические чувства. "Деми оказывает большое влияние на Брэда. Он
стал намного спокойнее и энергичнее", – говорит приближенное к
актеру лицо.По его мнению, именно благодаря отношениям с Мур Питт
решил самосовершенствоваться и увлекся изучением Каббалы."Он носит
в рюкзаке священные тексты, как будто бы это его домашнее
задание", – объяснил инсайдер.Он добавил, что Мур давно
влюблена в Питта и мечтала об отношениях с ним.Мур была дважды
замужем – за актерами Брюсом Уиллисом и Эштоном Катчером.
Также у нее были романы с композитором и актером Ником Джонасом,
музыкантом Шоном Фрайдеем, арт-дилером Вито Шнабелем, ресторатором
Гарри Мортоном.Супруга Питта, актиса Анджелина Джоли, подала на
развод с ним в сентябре 2016 года, объяснив, что делает это
для сохранения здоровья семьи.Слухи о разводе пары появились в
декабре 2015 года.До брака с Джоли Питт был женат на актрисе
Дженнифер Энистон.Также у него был роман с коллегой Гвинет Пэлтроу.
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