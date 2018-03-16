16 марта украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал турнира серии Международной теннисной федерации, который проходит в китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Теннисный портал Украины. В четвертьфинале она обыграла 98-ю ракетку мира, представительниу Таиланда Луксику Кумхум, несмотря на разгромный проигрыш в первой партии, – 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. За выход в конец Костюк сразится с россиянкой Анной Калинской. В юниорском рейтинге ITF украинка занимает шестую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации – 185-ю. | Костюк вышла в полуфинал турнира в Китае Фото: ЕРА видео Видео: Marta Kostyuk / Марта Костюк / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки костюк марта теннисной рейтинге турнира Теги: спорт