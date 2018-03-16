Костюк вышла в полуфинал турнира в Шэньчжэне. Видео
16.03.2018 13:38
16 марта украинская теннисистка Марта Костюк вышла в полуфинал
турнира серии Международной теннисной федерации, который проходит в
китайском Шэньчжэне. Об этом сообщает Теннисный портал Украины. В
четвертьфинале она обыграла 98-ю ракетку мира, представительниу
Таиланда Луксику Кумхум, несмотря на разгромный проигрыш в первой
партии, – 1:6, 7:6 (7:4), 6:2. За выход в конец Костюк сразится с
россиянкой Анной Калинской. В юниорском рейтинге ITF украинка
занимает шестую позицию, в рейтинге Женской теннисной ассоциации –
185-ю. | Костюк вышла в полуфинал турнира в Китае Фото: ЕРА
видео Видео:
Marta Kostyuk / Марта Костюк / YouTube