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|Правительство готовит проект решения о расторжении экономического сотрудничества с Россией
|16.03.2018 13:38
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По словам премьера, Украина имеет свои экономические интересы, которые будут защищатьУкраинское правительство готовит проект решения о расторжении экономического сотрудничества с Российской Федерацией.
Фото: kmu.gov.ua
Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала " 112 Украина ".
"Мы сейчас готовим решение правительства, думаю, что в среду мы его примем, о расторжении программы экономического сотрудничества, заключенного в 2011 году с Россией. Мы будем все делать для того, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за свои действия в Украине " - сказал Гройсман.
По его словам, Украина имеет свои экономические интересы, которые будут защищать. Если раньше Россия вела себя с Украиной как с сырьевым придатком, то сейчас ситуация меняется.
"Мы будем максимально развивать собственную экономику" , - сказал глава правительства, добавив, что первые шаги в этом направлении уже сделаны, и довольно успешно.
Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что предложения ведомства о выходе Украины из СНГ и "Большого договора о дружбе" с РФ - " несколько искаженное месседж ".
Ранее стало известно, что Министрество иностранных дел подготовило предложения для президента по выходу Украины из органов СНГ и денонсации Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией.