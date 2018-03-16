По словам премьера, Украина имеет свои экономические интересы, которые будут защищать

Об этом Премьер-министр Владимир Гройсман сказал в эфире телеканала " 112 Украина ".

"Мы сейчас готовим решение правительства, думаю, что в среду мы его примем, о расторжении программы экономического сотрудничества, заключенного в 2011 году с Россией. Мы будем все делать для того, чтобы страна-агрессор платила высокую цену за свои действия в Украине " - сказал Гройсман.

По его словам, Украина имеет свои экономические интересы, которые будут защищать. Если раньше Россия вела себя с Украиной как с сырьевым придатком, то сейчас ситуация меняется.

"Мы будем максимально развивать собственную экономику" , - сказал глава правительства, добавив, что первые шаги в этом направлении уже сделаны, и довольно успешно.

Напомним, глава Министерства иностранных дел Украины Павел Климкин пояснил, что предложения ведомства о выходе Украины из СНГ и "Большого договора о дружбе" с РФ - " несколько искаженное месседж ".