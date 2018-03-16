Украинский певец Laud (Влад Каращук) презентовал трек "Вигадав".
Аудио обнародовали на канале исполнителя в YouTube. Слова написала
Катя Рогова, музыку – Каращук вместе с электронным музыкантом
Романом Череновым aka Morphom. Laud принимал участие в украинском
нацотборе на "Евровидение 2018", но не был выбран как участник
конкурса. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
| Laud обнародовал новую композицию Фото: LAUD / Facebook
Исполнитель Melovin набрал наибольшую сумму баллов и,
соответственно, отправится на "Евровидение" в Португалию.видео
Аудио:
LAUD / YouTube