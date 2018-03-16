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"Вигадав". Вышел новый трек Laud. Аудио
16.03.2018 13:46
Украинский певец Laud (Влад Каращук) презентовал трек "Вигадав". Аудио обнародовали на канале исполнителя в YouTube. Слова написала Катя Рогова, музыку – Каращук вместе с электронным музыкантом Романом Череновым aka Morphom. Laud принимал участие в украинском нацотборе на "Евровидение 2018", но не был выбран как участник конкурса. Этот материал можно прочитать и на украинском языке   | Laud обнародовал новую композицию Фото: LAUD / Facebook Исполнитель Melovin набрал наибольшую сумму баллов и, соответственно, отправится на "Евровидение" в Португалию.видео Аудио: LAUD / YouTube

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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