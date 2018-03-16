И отметила незаконных действиях России в Крыму

Об этом говорится в сообщении постоянного представительства Украины при ООН.

"Подавляющее большинство государств-членов СБ ООН выразила полную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и отметила незаконных действиях РФ в Крыму. Проведение заседания показал, что временная российская оккупация АР Крым и г.Севастополь продолжает находиться в поле зрения международного сообщества и на активном порядке дня СБ ООН " , - говорится в сообщении.

Как отмечается, 15 марта состоялось открытое заседание СБ ООН, посвященное проблематике временной оккупации Крыма. Заседание было созвано делегациями Швеции, Великобритании, Нидерландов, Польши и США по инициативе Украины.

Как докладчики в мероприятии приняли участие заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль и представитель Меджлиса крымскотатарского народа в США Айла Баккалли. В ходе заседания были также расширенное письменное обращение бывшего советника генерального секретаря ООН по вопросам Украины Роберта Серри.

В частности, Зеркаль акцентировала внимание на правовых аспектах преступных действий РФ по оккупации Крыма, ситуации с правами человека, а также милитаризации полуострова.

Отдельно заместитель руководителя украинского внешнеполитического ведомства отметила продолжающуюся информационную войну РФ и попытки дезинформировать мировое общество в контексте развития ситуации в Украине в 2014 году.

Значительная часть выступления Зеркаль также была посвящена мерам, которые осуществляются Украины на направлении деоккупации Крыму с использованием международно-правовых механизмов. В частности, государства-члены СБ ООН были проинформированы о динамике рассмотрения исков Украине Международным судом ООН, Международным уголовным судом и в рамках арбитражного производства из-за нарушения РФ Конвенции ООН по морскому праву.

Она также осудила намерения РФ провести президентские выборы на территории оккупированного Крыма. "Эти выборы еще одним испытанием для международного сообщества и для Организации Объединенных Наций. Мы не должны мириться с еще одним грубым нарушением международного права", - подчеркнула представитель Украины. В этой связи Зеркаль призвала международное общество усилить санкции против России.

Как отмечается, заседание Совета Безопасности ООН проходило по формуле Арри. Такие заседания проводятся с целью предоставления членам Совета получить информацию по тому или иному вопросу от широкого круга участников, обычно лишены возможности быть выслушанными Советом Безопасности.

Эти заседания могут проводиться в закрытом (с участием только членов СБ ООН) и открытом (для всех государств-членов ООН) форматах и ​​позволяют участниками вести прямой разговор с представителями правительств, международных организаций и негосударственными актерами по вопросам, входящим в сферу компетенции СБ ООН .