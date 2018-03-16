Завершение работ запланировано на осень 2018

"Завершили полностью все стены казарм, закончили перекрытия, закончили крышу, на 95% закончили оконные проемы - это то, что мы должны были выполнить к Новому году. После Нового года задача поставлена и выполняется в полном объеме по монтажу сэндвич-панелей для утепления помещений и выполнения работ по уплотнению всех стен, закрытие всех щелей по периметру и закрытия оконных проемов наличниками " , - рассказал представитель подрядчика Александр Вайнанович в сюжете военной телерадиокомпании" ветер ".

Проект бригадного городка также включает в себя столовую, КПП, очистные сооружения, котельная, инженерные сети, канализацию.

Завершение работ запланировано на осень 2018 года.

Как сообщал iPress.ua, военный полигон "Широкий Лан" оказался в центре скандала , поскольку после таяния снега его затопило грязью. Также в ночь на 13 марта в результате пожара на полигоне погиб один военнослужащий , еще семеро пострадали.

Советник президента Украины Юрий Бирюков год назад сообщил , что на "Широком Лане" началось строительство бригадного лагеря на объект выделено 370 млн грн. Он утверждал, что объект должен быть построен к концу 2017 года.

Теперь же Бирюков с а представляет , что в ситуации, которая сложилась на военном полигоне, должно резкое потепление.

"Через четверо суток температура переходит с -10 до +5, все цифры по Цельсию. Что происходит с тем снегом, которого много? Накладываем это на грунтовую карту - там 15 сантиметров чернозема, а под ним сразу идет глина ", - написал он.

"История с Широким Ланом простая и очевидная. Ее так активно и бодро разгоняют по одной причине - мы там действительно строим роскошный стационарный лагерь. Не так быстро, как хотелось - хотели до конца года, но наложились сотня объективных причин и срок сдачи только комплекса планируется около августа этого года ", - написал Бирюков в Facebook.