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|Рябошапка: Денисова дважды голосовала за себя при избрании омбудсмена, чем совершила как минимум четыре админнарушения
|16.03.2018 14:17
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https://www.facebook.com/rouslan.riaboshapka/posts/1767875506607391
15 марта 2018 года Рада избрала новым уполномоченным по правам человека нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову.
После голосования за увольнение с этой должности Валерии Лутковской спикер Андрей Парубий, согласно процедуре, объявил о прекращении депутатских полномочий Денисовой. Она сообщила о выходе из партии "Народный фронт".
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