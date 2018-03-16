Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции должно направить в суд четыре протокола об административных правонарушениях в отношении уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, заявил экс-член НАПК Руслан Рябошапка. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Рябошапка заявил, что Денисова не должна была голосовать во время избрания Радой омбудсмена из-за конфликта интересов Фото: nfront.org.ua дважды голосовала за себя во время избрания Верховной Радой уполномоченного по правам человека, написал экс-член Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Руслан Рябошапка в Facebook."15 марта 2018 года Денисова дважды (первое голосование было рейтинговым. – ) голосовала сама за себя при принятии парламентом решения об избрании уполномоченного ВРУ по правам человека, чем совершила как минимум четыре административных правонарушения, связанных с неуведомлением о конфликте интересов и совершением действий в условиях конфликта интересов", – отметил он.Рябошапка добавил, что НАПК должно направить в суд четыре протокола об административных правонарушениях в отношении Денисовой. https://www.facebook.com/rouslan.riaboshapka/posts/1767875506607391 15 марта 2018 года Рада избрала новым уполномоченным по правам человека нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову. После голосования за увольнение с этой должности Валерии Лутковской спикер Андрей Парубий, согласно процедуре, объявил о прекращении депутатских полномочий Денисовой. Она сообщила о выходе из партии "Народный фронт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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