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|Мужчина вонзил себе нож в шею на входе в ресторан быстрого питания в Киеве
|16.03.2018 14:25
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В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на столичном Подоле близко станции метро "Контрактовая площадь", произошло самоубийство. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как уточняется, мужчина вонзил себе в шею нож. Произошло это на входе в заведение, где и обнаружено тело. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.
В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики. Территория вокруг оцеплена полицией. На фото, опубликованных в СМИ, видно следы крови неподалеку от входа в ресторан.
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