В ресторане быстрого питания "Пузата хата", расположенном на столичном Подоле близко станции метро "Контрактовая площадь", произошло самоубийство. Об этом 112.ua сообщили в пресс-службе столичной полиции.

Как уточняется, мужчина вонзил себе в шею нож. Произошло это на входе в заведение, где и обнаружено тело. Информацию о самоубийстве подтверждают очевидцы.

В настоящее время на месте происшествия работают правоохранители и медики. Территория вокруг оцеплена полицией. На фото, опубликованных в СМИ, видно следы крови неподалеку от входа в ресторан.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира