Нардеп Гончаренко заявил, что причиной драки после программы на "5 канале" стало "неадекватное" поведение его коллеги Вадима Ивченко. При этом Ивченко утверждает, что Гончаренко его оскорбил. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гончаренко не видит ничего серьезного в драке с Ивченко Фото: Алексей Гончаренко / Facebook "Особо серьезного ничего не произошло. Видимо, депутаты от "Батьківщини" пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее перещеголять такими поступками. И, в принципе, что за депутат без драки. Причиной можно назвать только неадекватное поведение Ивченко", – заявил Гончаренко. Нардеп от фракции "Батьківщина" Ивченко в эфире телеканала "Прямий" заявил, что причиной конфликта стали оскорбления со стороны Алексея Гончаренко."Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние слова. Вы можете из эфира вырезать и услышать, когда я на реальную правду... когда Блок Петра Порошенко действительно заблокировал принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовный процессуальный кодекс от "поправок Лозового". Я сказал, что БПП дал 48 только голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили... На что он мне сказал оскорбительную вещь на всю страну. Я сделал ему замечание. Но потом сделал оскорбление не только в мою сторону", – рассказал Ивченко.Вечером 15 марта депутаты Верховной Рады Гончаренко и Ивченко подрались после передачи на "5 канале", в которой принимали участие. Видео опубликовал депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко, который также был приглашен на телеканал. Перед этим депутаты поспорили в прямом эфире о причинах провала голосования за отмену поправки нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, что, по мнению руководства Нацполиции и Генпрокуратуры, может привести к коллапсу правоохранительной системы страны. Ивченко посоветовал коллеге учить математику, а Гончаренко выразил мнение, что нардепу от "Батьківщини" следует "подлечиться".В 2015 году Ивченко подрался в кулуарах Верховной Рады с коллегой из фракции "Самопоміч" Егором Соболевым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки гончаренко что ивченко фракции канале Теги: политика