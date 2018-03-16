В Киеве с 19 часов пятницы будет ограничен въезд на территорию города крупногабаритного транзитного транспорта. Об этом сообщили в Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА. Причина - ухудшение погоды и сильный снег.

В ведомстве уточнили, что сегодня Центр организации и безопасности дорожного движения работает в круглосуточном режиме. Водителей традиционно просят отказаться от поездок на собственном транспорте и отдавать предпочтение общественному.

Все автомобили, которые будут мешать расчистке снега, будут эвакуированы.

"В следствие активного циклона в Киевской области и городе Киеве на выходные ожидаются сложные погодные условия. 17 марта ночью и днем сильный снег (образование снежного покрова 8-15 см).Порывы ветра 15-18 м/с, метели. Снижение температуры ночью и днем до 3-8 градусов мороза ", - сказано в сообщении.

Напомним, в Киеве сегодня прогнозируют небольшой холод (1-3 градуса) и осадки в виде снега.

Как известно, с 17 марта в Украине ожидается ухудшение погоды: сильный снег, снижение температуры кое-где до 10-15 градусов мороза и усиление ветра. На дорогах прогнозируют гололед.

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