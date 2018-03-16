Народный депутат от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем отметил, что во время голосования Верховной Радой за назначение омбудсменом нардепа от "Народного фронта" Людмилы Денисовой был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает тайное голосование. Найем: Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, относительно независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление, в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения", – отметил он.По словам Найема, был нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, так как в нем предусмотрено тайное голосование через бюллетени. Нардеп подчеркнул, что срок, когда поданные кандидатуры могли быть вынесены на голосование, истек еще 6 июня 2017 года.Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированными, добавил Найем. "Госпожа Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии", – сказал он. 15 марта 2018 года Рада избрала новым уполномоченным по правам человека нардепа от "Народного фронта" Людмилу Денисову. После голосования за увольнение с этой должности Валерии Лутковской спикер Андрей Парубий, согласно процедуре, объявил о прекращении депутатских полномочий Денисовой. Она сообщила о выходе из партии "Народный фронт". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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