После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения

Об этом сообщили в секретариате комитета, передает " Укринформ ".

"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление народного депутата Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания" , - отметила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца .

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, вероятно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.

"После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения ... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы , то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду " , - сказал Арешонков.

При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в следующий четверг, 22 марта.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .

Отметим, что Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.