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|Комитет Совета получил от ГПУ представление на арест Савченко, - СМИ
|16.03.2018 14:41
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После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объясненияВ Комитет ВР по вопросам регламента и организации работы Раду поступило представление ГПУ о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста народного депутата Надежды Савченко.
Фото: Українська правда
Об этом сообщили в секретариате комитета, передает " Укринформ ".
"Вчера вечером поступило представление. Комитет еще не определился, когда будет рассматривать это представление. Ждем информацию от председателя Верховной Рады, что направлено представление народного депутата Савченко, и затем комитет будет определяться, когда назначать дату заседания" , - отметила руководитель секретариата комитета Мария Нехоца .
В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Владимир Арешонков отметил, что следующее заседание комитета запланировано на среду, 21 марта, и на нем, вероятно, будет рассматриваться такое представление ГПУ.
"После того, как представление будет отправлено народного депутата Савченко, у нее будет 5 дней на то, чтобы предоставить письменные объяснения ... Ориентировочно комитет сможет рассмотреть представление на следующей неделе, по плану следующее заседание комитета в среду. Если Савченко получит сегодня все материалы , то в среду мы укладываемся в сроки, и тогда такое заседание комитета может состояться в среду " , - сказал Арешонков.
При этом он спрогнозировал, что парламент в сессионном зале сможет рассмотреть соответствующее представление ГПУ в следующий четверг, 22 марта.
Напомним, генпрокурор Юрий Луценко заявил, что следователи ГПУ есть доказательства того, что депутат Савченко планировала теракт в зале Верховной Рады . Совет сразу же исключила депутатку Надежду Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Также народный депутат фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что Савченко могут предъявить подозрение об участии в подготовке государственного переворота .
Отметим, что Верховная Рада исключила Савченко из состава Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.
Вчера представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявляла, что в четверг Савченко вывели из Совета из-за угрозы с ее стороны.