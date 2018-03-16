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|Путин лично дал команду отравить Скрипаля, но Британия "ничего не имеет против России". МИД королевства
|16.03.2018 14:56
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Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что приказ использовать химоружие на территории Великобритании, по всей вероятности, отдал президент России Владимир Путин. Об этом сообщает Reuters.
"Это раздор с Путиным и Кремлём, и мы думаем, что, очень вероятно, это был его приказ – использовать нервно-паралитическое вещество не территории Великобритании, европейского государства, впервые со времён Второй мировой войны", - заявил Джонсон.
Он также добавил, что Британия "ничего не имеет против России".
По словам Джонсона, произошедшее (отравление экс-ГРУшника Скрипаля и его дочери - Прим.Ред.) не должно привести к русофобии.
Напомним, экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль получил убежище в Великобритании после обмена обвиняемыми в шпионаже разведчиками между Москвой и Вашингтоном в 2010 году. 4 марта Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в городе Солсбери. По данным полиции, их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы произведенным в России.
Ранее лидеры Франции, Германии, США и Великобритании выступили с совместным заявлением, что причастность России к отравлению экс-разведчика Сергея Скрипаля является "единственным правдоподобным объяснением".
А министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон посоветовал России в деле Скрипаля "отойти и заткнуться".