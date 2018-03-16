На гражданской панихиде по умершему 12 марта актеру и режиссеру Олегу Табакову его вдова, актриса Марина Зудина поблагодарила жена за прожитые вместе годы. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Зудина: Я была счастливой женщиной Фото: kino-teatr.ru Текст обращения актрисы к покойному опубликовала "Экспресс-газета"."Я знаю, что ты меня любил всю жизнь. Я была счастливой женщиной. Ты подарил мне двух замечательных детей. Я не одна. Олег, милый, я тебе очень много слов в последнее время говорила, но я хочу сказать их еще раз на этой сцене: я очень тебя всю жизнь свою любила и буду любить", – сказала Зудина.Актриса вспомнила, как накануне похорон общалась с близкими Табакову людьми."Мы себе сказали, что теперь каждый наш поступок мы будем соизмерять с тем, как бы сделал он, что бы придумал он", – призналась она.Роман между Мариной Зудиной и Олегом Табаковым начался, когда она была еще его студенткой в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского (ГИТИСе). В браке родились двое детей: Павел Табаков (1995) и Мария Табакова (2006).Зудина моложе Табакова на 30 лет.82-летнего Табакова госпитализировали днем 27 ноября 2017 года. Позже стало известно, что медики поставили ему диагноз "сепсис", причиной которого были зубные импланты.Сообщалось, что артисту установили трахеостому – искусственное дыхательное горло. В начале декабря вице-мэр Москвы Леонид Печатников заявил, что Табаков находится в реанимации с диагнозом "сложная деструктивная пневмония".24 декабря актеру стало хуже. Его состояние характеризовали как крайне тяжелое, хотя он оставался в сознании.1 января 2018 года телеканал РЕН ТВ сообщил, что состояние Табакова улучшилось, а 7 января – что снова ухудшилось.О смерти художественного руководителя МХТ имени Чехова сообщили 12 марта.Режиссера похоронили 15 марта на Новодевичьем кладбище в Москве. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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