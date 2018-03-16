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Что за депутат без драки - Гончаренко о конфликте с Ивченко
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16.03.2018 15:05
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Нардеп Гончаренко заявил, что причиной драки после программы на "5
канале" стало "неадекватное" поведение его коллеги Вадима Ивченко.
При этом Ивченко утверждает, что Гончаренко его оскорбил. Этот
материал можно прочитать и на украинском языке Гончаренко не видит
ничего серьезного в драке с Ивченко Фото: Алексей Гончаренко /
Facebook "Особо серьезного ничего не произошло. Видимо, депутаты от
"Батьківщини" пытаются равняться на Надежду Савченко и как-то ее
перещеголять такими поступками. И, в принципе, что за депутат без
драки. Причиной можно назвать только неадекватное поведение
Ивченко", – заявил Гончаренко. Нардеп от фракции
"Батьківщина" Ивченко в эфире телеканала "Прямий" заявил, что
причиной конфликта стали оскорбления со стороны Алексея
Гончаренко."Он оскорбил меня лично на всю страну. Это последние
слова. Вы можете из эфира вырезать и услышать, когда я на реальную
правду... когда Блок Петра Порошенко действительно заблокировал
принятие закона, который, точнее, совершенствует Уголовный
процессуальный кодекс от "поправок Лозового". Я сказал, что БПП дал
48 только голосов, и это факт. Потому что мы за этим следили... На
что он мне сказал оскорбительную вещь на всю страну. Я сделал ему
замечание. Но потом сделал оскорбление не только в мою сторону", –
рассказал Ивченко.Вечером 15 марта депутаты Верховной Рады
Гончаренко и Ивченко подрались после передачи на "5 канале", в
которой принимали участие. Видео опубликовал депутат от
"Народного фронта" Антон Геращенко, который также был приглашен на
телеканал. Перед этим депутаты поспорили в прямом
эфире о причинах провала голосования за отмену поправки
нардепа от Радикальной партии Андрея Лозового, что, по мнению
руководства Нацполиции и Генпрокуратуры, может привести к коллапсу
правоохранительной системы страны. Ивченко посоветовал коллеге
учить математику, а Гончаренко выразил мнение, что нардепу от
"Батьківщини" следует "подлечиться".В 2015 году Ивченко
подрался в кулуарах Верховной Рады с коллегой из фракции
"Самопоміч" Егором Соболевым.
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