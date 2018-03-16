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Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов
16.03.2018 15:05
Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов
Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреля
Сегодня, 16 марта, состоялась жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов 2017/18.
Стали известны пары участников 1/4 финала Лиги чемпионов Фото: uefa.com

Жеребьевка провел легендарный украинский нападающий Андрей Шевченко.

Результаты жеребьевки 1/4 Лиги чемпионов

"Барселона" - "Рома"

"Севилья" - "Бавария"

Ювентус - Реал Мадрид

"Ливерпуль" - "Манчестер Сити"

Фото: uefa.com

Первые поединки 1/4 финала Лиги чемпионов пройдут 3 и 4 апреля, ответные - 10 и 11 апреля. Команды, указанные первыми, начинают на своем поле.

Напомним, что д онецький "Шахтер" проиграл в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов итальянской "Роме" со счетом 0: 1 и покидает турнир.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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